Hannover

Die dritte Corona-Welle macht den Menschen in Niedersachsen zu schaffen. Was ist nun die richtige Strategie? Wird es einen neuen, verschärften Lockdown geben? Einen „Brückenlockdown“, wie ihn CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ihn genannt hat? Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat dem bereits eine Absage erteilt.

Und wie ist der Stand bei der Impfkampagne im Land? Welchen Einfluss nehmen die Hausärzte darauf, die in dieser Woche die ersten Dosen an ihre Patienten in ihren Praxen verimpfen können?

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) informiert über die aktuelle Situation in der Pandemie. Die Mitglieder des Corona-Krisenstabs stellen sich den Fragen der Journalisten.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live

Modellprojekte starten in Niedersachsen

Am Osterwochenende hatte das Land 14 Kommunen ausgewählt, in denen nun Modellprojekte zur Öffnung von Geschäften, Kultur und Außengastronomie starten sollen. Auch hierzu dürfte es ebenso offene Fragen geben wie zur Entwicklung an den Schulen in Niedersachsen, in denen eine Testpflicht für alle Schüler und das Schulpersonal nun einen Präsenzunterricht ermöglichen soll.

Von RND/güm