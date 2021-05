Hannover

Die Corona-Situation in Niedersachsen entspannt sich weiter. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Insitut (RKI) landesweit 71 Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 42,8 und bleibt somit unter dem 50er-Grenzwert.

Der Krisenstab der Landesregierung informiert nun erneut über die Corona-Lage in Niedersachsen. Kultusminister Grant-Hendrik Tonne stellt zudem das Konzept vor, wie Schüler ab zwölf Jahren geimpft werden können. Sie sollen in Niedersachsen noch vor den Sommerferien ihren Corona Schutz erhalten.

Hier können Sie die Pressekonferenz sehen

Am Dienstag fällt in vielen Landkreisen in Niedersachsen die Testpflicht weg. Die Landesregierung erlaubt dann Shoppen ohne vorherigen Besuch im Testzentrum – allerdings nur dort, wo der Wert dauerhaft unter 50 liegt.

Von RND/sap