Hannover

Am Donnerstag beginnt in Niedersachsen das neue Schuljahr. Wie können Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler vor Corona-Infektionen geschützt werden? Über die geltenden Regeln informiert Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Hannover.

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich die ersten sieben Tage jeweils täglich auf das Coronavirus testen. Es gebe keine konkreten Planungen, sie auch danach täglich zu testen, sagte Tonne dem Radiosender „ffn“ am Dienstag. Die Häufigkeit sei von zwei Mal pro Woche auf drei Mal erhöht worden. „Denn es gibt ohnehin nicht die eine Maßnahme, die uns hilft.“

Die Pressekonferenz im Livestream

Die Infektionszahlen in Niedersachsen sind aktuell ungleich nach Alter verteilt. So liegt die Inzidenz bei den Zwölf- bis 17-Jährigen bei 84, in der Altersgruppe 60 plus dagegen bei 8,9 Inzidenz. „Das ist ein deutlicher Unterschied und bildet die unterschiedlichen Impfquoten ab“, sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz am Dienstag.

Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es bisher keinen zugelassenen Impfstoff. Gleichzeitig breitet sich die ansteckende Delta-Variante des Virus aus.

Viele Lehrerstellen nicht besetzt

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte in dieser Woche kritisiert, dass von den ausgeschriebenen rund 1800 Lehrerstellen zum neuen Schuljahr bislang nur 80 Prozent besetzt seien. Zudem fehle eine landesweite Übersicht, welche Klassenräume noch mit Luftreinigungsanlagen auszustatten seien.

Von RND/dpa