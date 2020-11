Hannover

Der Landtag in Hannover debattiert am Mittwoch unter anderem über den richtigen Umgang mit der wachsenden Wolfspopulation. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben beantragt, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen und ähnlich wie in Frankreich eine Bestandsgrenze festzulegen.

Wird diese Zahl von Wölfen überschritten, sollen Tiere leichter abgeschossen werden dürfen, wenn sie Tierhaltern Probleme bescheren. Die CDU-Fraktion will nach den Anschlägen in Frankreich und Wien den Islamismus im Strafvollzug konsequenter bekämpfen und die Deradikalisierung stärken.

Weitere Themen sind der Umgang mit der Corona-Epidemie in Schulen und in Sammelunterkünften etwa für Flüchtlinge und Beschäftigte der Fleischindustrie. Die Grünen wollen die Förderung von Erdöl und Erdgas in Niedersachsen aus Umweltschutzgründen beenden. Die ursprünglich dreitägige Landtagssitzung war coronabedingt auf zwei Tage verkürzt worden und endet am Mittwochabend.

