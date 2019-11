Essen

Heiner Kreßmann musste zu Beginn der Woche erst mal schlucken, als er von der Nachricht hörte. Ein Betrieb in seinem Ort könnte für die Auslieferung von Fleisch verantwortlich sein, in dem gefährliche Keime gefunden wurden. Die 8500-Einwohner-Gemeinde Essen stand wieder in den Schlagzeilen, wieder negativ. Essen i...