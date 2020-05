Lachsforellen in der Lüneburger Heide, Hunderttausende von ihnen. Ein alter Hof ist zum größten deutschen Produzenten von Forellenkaviar geworden. Wie kamen seine Besitzer ausgerechnet auf Fisch und Rogen?

Was für Feinschmecker: Stephan Winkelmann, Geschäftsführer der Heidefisch GmbH, kontrolliert eine Forelle am Rande seiner Aufzuchtbecken. Heidefisch bietet nicht nur das Fleisch der Forellen, sondern auch den Kavier an. Quelle: Philipp Schulze/dpa