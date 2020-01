Das Land will Lehrer zu Lesecoaches qualifizieren. Niedersachsen startet jetzt an 156 Schulen das Programm „Lesen macht stark“. In Schleswig-Holstein läuft das Projekt bereits erfolgreich.

Wer besser liest, schreibt auch besser: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), hier zu Besuch an der Gebrüder-Körting-Schule in Hannover, will an Grundschulen die Kernkompetenzen stärken. Quelle: Moritz Frankenberg