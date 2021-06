Hannover

An den Grundschulen in Niedersachsen droht ein Fachlehrermangel. Schon jetzt fehlen ein Viertel der benötigten Englischlehrkräfte und bis zu 30 Prozent der Pädagogen für Fächer des sogenannten besonderen Bedarfs wie Musik, Kunst, Werken, Sport und katholische Religion. Das hat eine Kleine Anfrage der FDP an die Landesregierung ergeben. Von 1583 Grundschulen in Niedersachsen haben demnach 481 keine ausgebildeten Musiklehrkräfte und 407 keine Englischlehrer. Noch dramatischer ist die Lage bei katholischem Religionsunterricht. Hier haben 765 keine ausgebildeten Fachlehrer, beim islamischen Religionsunterricht sind es sogar 1572 – also praktisch alle Schulen. Allerdings bieten die meisten Grundschulen auch keinen nach Konfessionen getrennten Religionsunterricht an.

Mangel auf dem Land besonders groß

„Die Landesregierung muss dringend nachsteuern, um den Mangel an Bewerbern zu beheben“, sagte Vorsitzender Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung. Gerade auf dem Land gebe es zu wenig ausgebildete Fachlehrer an den Grundschulen. Es gebe dort viele Schulen, die schon lange keine Master of Education im Vorbereitungsdienst mehr einstellen konnten. „Es droht nicht nur ein Qualitätsverlust durch fehlendes Fachpersonal, sondern langfristig auch ein Bildungsgefälle zwischen Stadt- und Landschulen.“

Ausbilder an den Studienseminaren fehlen auch

Meyer fordert, gezielt Anreize zu schaffen, damit sich Bewerber für die Stellen auf dem Land finden, dazu gehörten etwa eine höhere Ausbildungsvergütung, Zuschüsse zur Wohnraumbeschaffung und bessere Arbeitsbedingungen. Er verweist darauf, dass es auch kaum noch Ausbilder für die Mangelfächer im nicht-gymnasialen Bereich gebe. „Eine gerechte Besoldung für Ausbildende der Studienseminare Grund-Haupt- und Realschule nach A 13 ist seit Jahrzehnten überfällig.“

Vor allem Musik- und Englischlehrer fehlen

Das Kultusministerium sieht erheblichen Nachholbedarf bei Englisch- und Musiklehrkräften, verweist aber auch darauf, dass man den Beruf des Grundschullehrers attraktiver mache, etwa durch die im vergangenen August eingeführte Zulage von 98 Euro pro Monats für Pädagogen an Grund-, Haupt-, Ober- und Realschulen. Immerhin sei es in Niedersachsen in den vergangenen Jahren immer geglückt, die Stellen an den Grundschulen zu 90 Prozent mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf die FDP-Anfrage. Andere Bundesländer hätten verstärkt auf Quereinsteiger zurückgreifen müssen. Mindestens ein ausgebildeter Musiklehrer pro Grundschule sollte es aber schon sein, meint FDP-Bildungsexperte Björn Försterling.

Von Saskia Döhner