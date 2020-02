Studienfach „Säuglingsbeobachtung“: Warum Studenten einer Mutter und ihrem Baby beim Kuscheln zusehen

Osnabrück

In der Mitte ein Teppich, darauf ein Ball und ein Bilderbuch. Wer den kuschelig warmen Raum betritt, kann sich an die Krabbelgruppe einer Kirchengemeinde erinnert fühlen. Doch auf dem roten Teppich lässt sich nur eine einzige Mutter mit ihrem Kind nieder. Vom Rand blicken 18 Augenpaare gebannt auf die beiden und studieren genau, wie sich Ina Lüssenheide und ihr acht Monate alter Sohn Emil in den folgenden zwanzig Minuten verhalten. Im Anschauungsunterricht „ Säuglingsbeobachtung“ üben sich an der Universität Osnabrück angehende Lehrkräfte einmal pro Woche in Wahrnehmung und Einfühlungsvermögen.

Baby Emil schläft beruhigt ein

Emil schläft noch, als seine Mutter ihn im Autokindersitz auf eine auf dem Teppich ausgebreitete Krabbeldecke stellt. Behutsam zieht die 34-Jährige dem Säugling die dicken Socken aus. Der acht Monate alte Junge wacht für Sekunden auf, kurz geben seine Lider den Blick auf blaue Augen frei. Als die Mutter ihn anstrahlt, Beruhigendes murmelt und sanft über seinen Schneeanzug streichelt, schläft Emil wieder ein. Wie hat er sich gefühlt? Wie geht es seiner Mutter? Und woran lässt sich das jeweils erkennen?

Mit solchen Fragen setzen sich die zukünftigen Lehrer, fast ausschließlich Frauen, einmal pro Woche intensiv auseinander. „ Emil fühlt sich sicher, weil Ina bei ihm ist“, sagt eine. „ Ina ist vielleicht froh, dass Emil wieder schläft“, meint ein anderer. Statt sich wie in mancher Lehrveranstaltung zwischendurch über Handys zu beugen, gehen die Köpfe der jungen Leute mit Emil und seiner Mutter mit, wenn beide sich bewegen. Als das Baby nach fünf Minuten ganz entspannt aufwacht, suchen alle Studierenden Augenkontakt. Emils Lächeln und Lachen, aber auch sein gelegentliches Quengeln, wenn er von einem Spielzeug genug hat, spiegelt sich in ihren Gesichtern.

Emil genießt das Spiel mit der Mutter. Quelle: Gabriele Schulte

Juniorprofessor Marcel Veber bietet das Seminar seit Oktober am Institut für Erziehungswissenschaften an. Zwanzig Plätze gibt es in seiner „Lernwerkstatt Inklusion“, nach der Auslosung zu Semesterbeginn blieb 200 weiteren Studierenden nur ein Platz auf der Warteliste. Sie bekommen im kommenden Semester eine weitere Chance. „Die Säuglingsbeobachtung ist in der Lehramtsausbildung ein wertvoller Baustein“, sagt der 42-Jährige, der selbst schon als Lehrer gearbeitet hat. Der menschliche Kontakt könne auch nicht etwa durch Haustiere ersetzt werden. Wer genau auf ein Baby und seine Mutter blicke und das reflektiere, beobachte Gefühle, lerne sie zu benennen und könne besser auf andere eingehen – auch später auf Schüler in ihrer Verschiedenheit.

Geht es nach dem Uni-Professor und seinen Mitarbeitern, wird diese „Mentalisierung“ demnächst in ganz Niedersachsen Schule machen. „Wir entwickeln ein Werkzeug für alle Schulformen“, sagt Veber. Auch Schulkinder nämlich würden profitieren, wenn sie unter Anleitung intensiv eine Mutter im Umgang mit ihrem Säugling beobachten. An mehr als zwanzig Schulen in Osnabrück sei das bereits, vor allem bei Drittklässlern, mit Erfolg ausprobiert worden. Manche setzten die Reihe in unregelmäßigen Abständen fort, wenn etwa eine Kollegin mit ihrem Baby zu Besuch in die Schule komme.

Auch darüber hinaus ist der Raum Osnabrück eine Art Hochburg der Säuglingsbeobachtung. Dort bietet unter anderem ein Theologe „Babywatching“ für Kindergärten und Schulen an, selbst mit Demenzkranken wurde das Programm getestet. Im Altenheim soll das Baby den Bewohnern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, sondern auch der Erinnerung auf die Sprünge geholfen haben.

Juniorprofessor Marcel Veber setzt auf die Wirkung der Säuglingsbeobachtung. Quelle: Gabriele Schulte

Im Seminar „Inklusion und Säuglingsbeobachtung“ an der Uni richten die Studierenden zwanzig Minuten lang ihre volle Aufmerksamkeit auf Emil und seine Mutter: wie der Junge herzhaft gähnt, interessiert im Bilderbuch blättert, den bunten Plastikball mit den Fingern befühlt, sich an Ina Lüssenheides Brust kuschelt. Woche für Woche beobachten sie seine Entwicklung. Als Emil sich erstmals selbstständig auf der Decke drehte, haben sie das mit begeisterten Rufen gefeiert.

Die Studierenden sind überzeugt, dass die Säuglingsbeobachtung und deren Reflexion – auch als Hausaufgabe – sie in der Berufsvorbereitung voranbringt. „Es geht darum, mal eine andere Perspektive einzunehmen“, sagt die 23 Jahre alte Jana Budke. Ihre Kommilitonin Ann Kathrin Leimkuhle ergänzt: „Wir haben zum Beispiel gesehen, wie sich Ina Emil zugewandt und ihm damit Sicherheit gegeben hat.“ Die Beobachtung wirke nach, wenn die beiden den Raum verlassen und die Lernenden sich allgemeineren Themen wie Armut oder Sprachentwicklung zuwenden. Nicht alle Kinder, zeigt sich dann, haben so gute Ausgangsbedingungen wie Emil.

Die Mutter erzählt von gutem Gefühl

Ina Lüssenheide, die nach ihrem Erziehungsurlaub wieder als Sozialpädagogin arbeiten wird, beantwortet noch ein paar Fragen – zum Stillen, zum unruhigen Schlaf, zum Alltag mit zwei kleinen Kindern. Dann schnallt sie Emil wieder im Autositz an, um mit ihm zum Einkaufen weiterzufahren. Sie genieße die Besuche im Seminar, sagt die junge Mutter: „Was die Studierenden in Worte fassen, ist ja meist eine nette Rückmeldung.“ Das gebe ihr das gute Gefühl, vieles richtig zu machen. Das Thema Bindung finde sie zudem sehr spannend. Anfangs habe sie befürchtet, sich vor der Gruppe wie eine Schauspielerin vorzukommen, erinnert sich die 34-Jährige. „Aber das ist gar nicht so.“

Wenn Emil ein Jahr ist, wird er zu alt für die Säuglingsbeobachtung sein. Veber hat aber wohl keine Probleme, Nachfolger für ihn und seine Mutter zu finden. Es haben sich, wie der Dozent erzählt, schon interessierte Schwangere für kommendes Semester gemeldet.

Mutter und Sohn hat das Seminar sichtlich zufrieden gestimmt. Quelle: Gabriele Schulte

Von Gabriele Schulte