Hannover

Schnee und Glätte haben am Montagabend zu mehreren Unfällen auf den Autobahnen in Niedersachsen geführt: Auf der A2 bei Lauenau (Kreis Schaumburg) kam ein Lastwagen an einer Steigung ins Rutschen. Er steht nun quer über alle Fahrspuren – die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war kurzzeitig gesperrt. Im weiteren Verlauf haben sich noch zwei Unfälle ereignet. Es bildete sich schnell ein Stau, die Zeitverzögerung lag gegen 23 Uhr bei knapp 40 Minuten.

Bereits am frühen Abend war es zwischen Bremen und Osnabrück zu mehreren Unfälle gekommen.

Von RND/sbü