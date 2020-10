Oldenburg

Ein wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin angeklagter 51-Jähriger hat sich vor dem Landgericht Oldenburg geständig geäußert. „Es tut mir alles so leid. Ich kann es nicht in Worte fassen“, sagte er am Dienstag zum Auftakt des Prozesses. Er habe den Tod seiner Freundin verursacht, aber nicht mit Absicht gehandelt. An vieles könne er sich nicht erinnern.

Laut Anklage soll der Deutsche die 44-jährige Frau und Mutter des gemeinsamen siebenjährigen Sohnes im Juni dieses Jahres in Ganderkesee (Kreis Oldenburg) heimtückisch ermordet haben.

Frau verstarb nach Angriff im Badezimmer

Dabei griff er sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Badezimmer des gemeinsamen Hauses von hinten an und erwürgte sie. Die Frau sei völlig überrascht worden und habe keine Gegenwehr geleistet, so der Staatsanwalt. Sie wurde nach dem Angriff mit schweren Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später verstarb.

