Hannover

Die Qualität der Getreideernte ist in Niedersachsen schlechter als erwartet. Die vorläufige Ernte 2021 (ohne Körnermais) beträgt rund 5,4 Millionen Tonnen, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Mittwoch mitteilte. In den Jahren 2013 bis 2017 lag sie demnach jeweils bei mehr als 6 Millionen Tonnen.

Warum Körner und Ähren so ungewöhnlich klein sind, ist unklar. Als wahrscheinlichster Grund wird der Temperaturverlauf des Juni angesehen. In dem bis dahin kühlen Jahr hing das Wachstum zunächst hinterher, mit dem Juni sprang die Tagesmitteltemperatur aber schnell von 10 auf 20, zeitweise sogar auf über 25 Grad (Werte für Hannover). Statt in dieser Zeit dick zu werden, schaltete das „Wachstumsprogramm“ der Körner auf „schnelle Reife“, hieß es. Darunter habe die Qualität gelitten.

Preise für Getreide steigen

So fällt die Ernte nach den geringen Erträgen in den Trockenjahren 2018 bis 2020 den Angaben nach abermals schlechter aus als erhofft – auch wenn die Getreidepreise angesichts des knapperen Angebots dieses Jahr unerwartet hoch sind. Da viele Landwirtinnen und Landwirte aber Getreide für ihr Vieh zukaufen müssten, seien hohe Preise vor allem für die Schweinefleischerzeugung nachteilig. Gut gefüllt seien bisher nur die Scheunen für die Heuvorräte und die Lager für Grassilage: Das regenreiche Jahr ließ das Gras kontinuierlich wachsen.

Waren Bauern zu optimistisch?

Bundesweit sei eine Getreidemenge von 42,1 Millionen Tonnen zu erwarten, wie das Bundesagrarministerium am Mittwoch nach vorläufigen Daten in seinem Erntebericht mitteilte. Das sind 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr und 4,8 Prozent weniger als im Schnitt der Jahre 2015 bis 2020. Ministerin Julia Klöckner (CDU) sagte in Berlin, bei den Erwartungen für die Ernte seien viele Bauern diesmal lange optimistisch gewesen. „Vielerorts wurden und werden die Erntearbeiten aber durch Schauer und Gewitter ausgebremst, darunter leiden Erträge und Qualität.“ Eine Folge sei auch Pilzbefall. Auf manchen Feldern müsse die Ernte sogar untergepflügt werden. Insgesamt zeichne sich ein unterdurchschnittliches Ergebnis ab, aber regional unterschiedlich.

„Sichere Ernten sind eben nicht selbstverständlich“: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Kloeckner (CDU) bei der Vorstellung des Ernteberichts 2021 in Berlin. Quelle: Felix Zahn/photothek.net via www.imago-images.de

Klöckner: „Sichere Ernten sind eben nicht selbstverständlich“

Klöckner betonte, kaum ein Wirtschaftsbereich sei extremem Wetter so stark ausgesetzt wie die Landwirtschaft. Allein in ihrer Amtszeit gab es zu Beginn 2018 eine Dürrewelle, nun schlimme Flutschäden nach starkem Regen vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. „Sichere Ernten sind eben nicht selbstverständlich“, sagte die Ministerin. Und das bekämen am Ende früher oder später auch Verbraucher zu spüren.

Lesen Sie auch Trockenheit und Corona: Niedersachsens Landwirte ziehen durchwachsene Erntebilanz für 2020

Beim Winterweizen als wichtigster Getreideart dürfte die Erntemenge um 3,5 Prozent unter den Vorjahreswert fallen, obwohl die Anbaufläche um 4,4 Prozent größer war. Bei Raps zeichnet sich laut Bericht erneut das Vorjahresniveau von etwa 3,5 Millionen Tonnen ab.

Grundlage des amtlichen Ernteberichts sind festgestellte Erträge für bundesweit mehrere Tausend Felder. Der Deutsche Bauernverband will am Freitag ebenfalls eine Erntebilanz ziehen.

Von Britta Körber und Sascha Meyer