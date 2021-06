Scharnebeck

Ein acht Jahre alter Junge ist am Montag am Inselsee in Scharnebeck verunglückt. Er war mit seiner Familie aus Lüneburg an den See gekommen, hatte dort am Ufer gespielt und war dann verschwunden, wie die Polizei Lüneburg am Abend mitteilte.

Polizei, Feuerwehr und DLRG waren mit Rettungswagen und Tauchern ausgerückt. Eine gute halbe Stunde nach Eingang des Notrufes der Familie um 17.55 Uhr wurde der leblose Junge unter Wasser entdeckt. Das Kind wurde in einen Rettungswagen gebracht, wo umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen begannen. Das Kind wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin unter Reanimation in ein Klinikum gefahren.

Von RND/dpa