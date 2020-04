Papenburg

Im Süden von Papenburg ist am Samstagnachmittag ein großflächiger Moorbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannte es am späten Nachmittag im Naturschutzgebiet Aschendorf auf einer Fläche von etwa 40 000 Quadratmetern. Der Brand sei von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Löscharbeiten waren noch im Gange.

Zur Sicherheit seien zehn bis 15 Häuser in der unmittelbaren Umgebung evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher: „Wir haben alles an Kräften, was wir loseisen können, da hin geschickt.“ Der Brandort befinde sich am Rande eines bewohnten Gebietes.

Anzeige

Löscharbeiten ziehen sich durch die Nacht

Die Feuerwehr im Landkreis Emsland war mit 200 Einsatzkräften angerückt. Aus dem gesamten Kreisgebiet seien Großtanklöschfahrzeuge zum Einsatzort gebracht worden. Landwirte und Lohnunternehmer hätten mit Wasser gefüllte Güllewagen bereitgestellt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Wir haben genug Wasser vor Ort“, sagte der Feuerwehrsprecher. Zwei bis drei Häuser seien zwar von den Flammen bedroht, würden aber von der Feuerwehr gesichert. Er erwarte, dass sich die Löscharbeiten durch die Nacht ziehen und das Feuer am Sonntag gelöscht sei.

Von RND/lni