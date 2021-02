Wurster Nordseeküste

Ein 24-Jähriger ist nach einem Autounfall auf einer Landstraße in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) gestorben.

Aus zunächst ungeklärter Ursache sei das Auto eines 44-Jährigen ins Schleudern geraten und seitlich gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 24 Jahre alte Mitfahrer sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb.

Der 44 Jahre alte Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Samstagabend nach Polizeiangaben teils schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.

Von RND/lni