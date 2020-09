Oldenburg

Ein 21-Jähriger für den Mord an seiner 88-jährigen Urgroßmutter zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Oldenburg ordnete in dem Urteil am Donnerstag die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung sowie den Vorbehalt einer möglichen Sicherungsverwahrung an.

Der zur Tatzeit 20-Jährige tötete die arg- und wehrlose Seniorin im Februar dieses Jahres in ihrer Wohnung in Oldenburg. Der Richter sprach von einem „völlig sinnlosen Tatgeschehen und völlig sinnlosen Tod eines Menschen“.

Angeklagter gesteht Tat

Der Angeklagte hatte vorige Woche zum Prozessauftakt ein umfassendes Geständnis abgelegt. „Ich bitte um Entschuldigung. Ich weiß, dass die Tat nicht zu entschuldigen ist“, sagte er am Donnerstag.

