Nach Flucht nach Italien: Prozess gegen 58-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs beginnt

Göttingen

Der Angeklagte hatte sich dem gegen ihn anhängigen Strafverfahren zunächst entzogen und war rund eineinhalb Jahre lang auf der Flucht gewesen. Im Dezember 2019 nahmen ihn Beamte der italienischen Polizei auf einem Campingpatz in der Nähe von Livorno in der Toskana fest. Anfang des Jahres wurde er nach Deutschland überstellt. Aktuell sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf (Kreis Göttingen) in Untersuchungshaft.

Zwei Opfer aus dem familiären Umfeld

Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft dem 58-Jährigen vor, zwei Kinder aus seinem familiären Umfeld sexuell missbraucht zu haben. Die beiden Mädchen seien zur Tatzeit unter 14 Jahren alt gewesen. Der Angeklagte soll die Missbrauchshandlungen über mehrere Jahre hinweg begangen haben, in der Anklage ist ein Tatzeitraum zwischen 2011 und 2017 angegeben. Zum Prozessauftakt schloss das Gericht noch vor Verlesung der Anklage die Öffentlichkeit von der Verhandlung aus, um die schutzwürdigen Interessen der Opfer zu wahren.

Anzeige

Die Polizei hatte seit Mai 2018 gegen Eric J. wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt, zuvor war gegen ihn eine entsprechende Strafanzeige erstattet worden. Kurz darauf tauchte der 58-Jährige unter. Dies war für die Ermittler vor allem deshalb überraschend, weil er in einer ersten Vernehmung die Taten teilweise gestanden hatte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Internationaler Haftbefehl erlassen

Nach seiner Flucht hefteten sich zunächst Zielfahnder an seine Fersen. Im November 2018 wurde der Gesuchte im Grenzgebiet zur Schweiz gesehen, danach verlor sich seine Spur jedoch wieder. Daraufhin griffen die Fahnder zu weiteren Maßnahmen: Im vergangenen Sommer wurden ein internationaler Haftbefehl erlassen und eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Eric J. blieb jedoch weiter verschwunden, bis ihn kurz vor Weihnachten italienische Carabinieri in der Provinz Livorno kontrollierten. Nach Angaben der Polizei gab er dort gegenüber den Beamten an, dass er mit dem Rad durch Europa reise und zuvor in Spanien und Frankreich unterwegs gewesen sei.

Das Gericht hat für den Prozess vier Verhandlungstage angesetzt.

Lesen Sie auch

Von Heidi Niemann