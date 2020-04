Im Prozess um eine blutige Gewaltattacke mit einer Machete hat das Landgericht Göttingen am Dienstag entschieden, dass der Angreifer auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht bleibt. Der 32-Jährige hatte gestanden, im August 2019 seinen 62-jährigen Vater in der elterlichen Wohnung in Göttingen mit einer Machete angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben.