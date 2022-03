Göttingen

60 Herzschläge pro Minute: Bei einer erwachsenen Frau gilt ein solcher Wert als normaler Ruhepuls. 60 Herzschläge pro Minute wurden am 25. August 2021 um 15.17 Uhr von einer Sportuhr am Arm einer 51-jährigen Frau in Göttingen aufgezeichnet. Dieser Pulswert spielt jetzt in einem Mordprozess vor dem Landgericht Göttingen eine zentrale Rolle.

Seit Mittwoch muss sich dort ein 44-jähriger IT-Spezialist aus Hannover vor der Schwurgerichtskammer verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am Nachmittag des 25. August 2021 seine ehemalige Freundin in deren Wohnung in der Wiesenstraße in Göttingen erwürgt zu haben. Die 51-jährige alleinerziehende Mutter hatte sich einige Zeit zuvor von ihm getrennt.

Staatsanwaltschaft geht von Mordmerkmal Heimtücke aus

Als der 44-Jährige zum Prozessauftakt in den Verhandlungssaal geführt wurde, verbarg er sein Gesicht unter einer weißen Baseball-Kappe und hinter einem aufgeschlagenen Schreibblock. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat er einen heimtückischen Mord begangen. Er habe seine 51-jährige Ex-Freundin am Tattag in ihrer Wohnung aufgesucht und dort zunächst ein friedliches Verhalten vorgetäuscht. Um genau 15.17 Uhr habe er dann die Klinikmitarbeiterin völlig überraschend gewürgt. Die 51-Jährige habe noch verzweifelt versucht, ihn abzuwehren und ihm dabei den Daumen in den Mund gedrückt. Der 44-Jährige habe jedoch weiter so lange zugedrückt, bis sie tot war.

Versuche, das Verbrechen zu verbergen

Anschließend soll der Angeklagte verschiedene Aktionen unternommen haben, um das Gewaltverbrechen zu verbergen und stattdessen den Eindruck zu erwecken, dass seine Ex-Freundin nach massivem Alkoholkonsum gestorben sei. Er habe die tote Frau ins Bett gelegt, sie bis auf BH und Slip entkleidet, ihr einen Schlafanzug übergezogen und ihr ein Halstuch um den Hals gelegt, um Würgemale zu verdecken. Außerdem habe er ein Trinkglas sowie eine leere Flasche Wein und eine leere Flasche Sekt in der Nähe des Leichnams aufgestellt. Er habe dann noch von ihrem Handy aus eine Nachricht an ihren 17-jährigen Sohn verschickt. In dieser Mitteilung hieß es, dass sie ein Stechen in der Brust verspüre und viel Alkohol getrunken habe.

Angeklagter macht zu Prozessbeginn keinen Angaben

Der Angeklagte machte zu Beginn des Prozesses keine Angaben. Der 44-Jährige war bereits frühzeitig ins Visier der Ermittler geraten. Die Polizei hatte damals aus taktischen Gründen mehrere Wochen nicht über das Gewaltverbrechen berichtet, um die verdeckten Ermittlungen nicht zu gefährden. Am 3. September wurde gegen den Ex-Freund der Getöteten ein Haftbefehl erlassen, am 26. September – fast auf den Tag genau einen Monat nach der Tat – wurde der IT-Spezialist frühmorgens an seinem Wohnort im hannoverschen Stadtteil Anderten festgenommen.

Da auch der Angeklagte eine Pulsuhr trug, werteten die Ermittler auch diese Daten aus. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft lassen sich aus den aufgezeichneten Daten der Pulsuhren mehrere Rückschlüsse ziehen. Im Fall der Getöteten sei die Frequenz von 60 Herzschlägen pro Minute ein Indiz dafür, dass die 51-Jährige von dem Angriff völlig überrascht und somit arg- und wehrlos war. Bei dem Angeklagten sei der Puls zwischen 15.17 Uhr und 15.38 Uhr – also der mutmaßlichen Tatzeit – von 84 auf 147 Herzschläge pro Minute gestiegen, dies sei durch Aufregung und körperliche Anstrengung verursacht.

Sohn machte sich Sorgen um die Mutter

Die 51-Jährige war einen Tag nach der Tat tot aufgefunden worden. Ihr 17-jähriger Sohn hatte die vermeintliche Nachricht seiner Mutter erst einen Tag später entdeckt. Da er sich zu der Zeit zu einem Ferienaufenthalt an der Ostsee befand, verständigte er einen in unmittelbarer Nachbarschaft wohnenden Freund in Göttingen. Er bat ihn, gemeinsam mit dessen Vater – einem Arzt – nach der Mutter zu sehen, da er sich Sorgen um sie mache. Die beiden stellten dann fest, dass in der Küche Licht brannte. Da niemand auf ihr Klingeln öffnete, verständigten sie die Polizei.

Nachdem sich die Beamten Zugang zu der Wohnung verschafft hatten, fanden sie dort eine tote Frau zugedeckt im Bett liegend. Auf den ersten Blick sei ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen, berichtete eine Polizistin. Sie habe sich nur gewundert, dass die Frau trotz der sommerlichen Temperaturen ein Tuch um den Hals hatte. Ein Mitarbeiter der Tatortgruppe stellte zwar fest, dass der Leichnam Rötungen im Gesicht und an den Oberarmen aufwies. Er habe aber kein Gewaltverbrechen vermutet, sagte der Beamte. Der Leichnam sei dann für weitere Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht worden.

Prozess wird Ende März fortgesetzt

Am ersten Prozesstag kam es zu einem Zwischenfall: Obwohl überall im Gericht entsprechende Verbotsschilder angebracht sind, hatte ein Zuschauer während der Verhandlung Fotos mit seinem Handy gemacht und diese verschickt. Das Gericht ließ das Handy beschlagnahmen und verhängte gegen den Mann ein Ordnungsgeld von 200 Euro. Die Verteidigung stellte zudem einen Strafantrag wegen Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz. Der Prozess wird Ende März fortgesetzt.

Von Heidi Niemann