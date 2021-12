Landesgartenschau Bad Gandersheim soll um ein Jahr verschoben werden

Bad Gandersheim

Die nächste Landesgartenschau sollte vom 14. April bis zum 9. Oktober in Bad Gandersheim (Kreis Northeim) öffnen. Wegen pandemiebedingter Lieferengpässe planen die Verantwortlichen nun, das eigentlich alle vier Jahre stattfindende Großereignis um ein Jahr zu verschieben. Für die Verschiebung sprachen sich am Mittwoch voller Bedauern sowohl Bad Gandersheims Bürgermeisterin Franziska Schwarz wie auch Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (beide SPD) aus; sie folgten damit einer Empfehlung der Geschäftsführung. „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Landesgartenschau-Sprecher Frank Terhorst. Gesellschafter der Landesgartenschau GmbH sind die Stadt mit 70 Prozent, der Landkreis Northeim mit 20 Prozent und eine Fördergesellschaft Landesgartenschau Niedersachsen.

Ursprünglich Schwarze Null erwartet

Coronabedingte Material- und Personalprobleme hatten die Bauarbeiten zuletzt erheblich verzögert. Nun drohen Mehrkosten von rund fünf Millionen Euro – diese haben vor allem Land und Kommunen und damit die Steuerzahler zu tragen. Die Kosten entstehen unter anderem dadurch, dass Mitarbeiter länger beschäftigt und die Anlagen bewacht und gepflegt werden müssen. Ursprünglich hatten die Ausrichter mit 460.000 Besuchen gerechnet und waren mit dem Ziel angetreten, eine Schwarze Null zu schreiben. Dieses Ziel geriet allerdings bereits dadurch in Gefahr, dass Bus- und andere Reiseveranstalter wegen der weiter kritischen Corona-Lage mit Buchungen für die Landesgartenschau zögerten.

Empfiehlt eine Verschiebung: Bad Gandersheims Bürgermeisterin Franziska Schwarz (SPD). Quelle: Stadt Bad Gandersheim

Noch im Oktober hatten sich die Verantwortlichen der Landesgartenschau in Bad Gandersheim zuversichtlich gezeigt. Bauarbeiten und Pflanzungen lagen demnach im Zeitplan. Gärtner hatten gerade Stauden und Narzissenzwiebeln fürs Frühjahr in die Erde gebracht. 8000 Dauerkarten waren bereits verkauft. „Dann hat sich durch Corona die Lage dramatisch verschärft“, sagt Laga-Sprecher Terhorst. Durch die Pandemie bedingte Materialengpässe in der Baubranche sowie Personalprobleme aufgrund von Covid-19 hätten die Planungen durcheinander gewirbelt. Unter anderem mussten sich zahlreiche Arbeiter von Lieferunternehmen in Quarantäne begeben.

Landesgartenschau umfasst 40 Hektar

Inklusive der Kuranlagen und einem Landschaftsschutzgebiet umfasst die Gartenschau-Fläche rund 40 Hektar. Integriert werden sollen neben Mustergärten und Blumenschauen ein neues Natursolefreibad sowie eine Seebühne für Konzerte und andere kulturelle Angebote. Das Votum des Gartenschau-Aufsichtsrats steht noch aus. Die endgültige Entscheidung über die Verschiebung sollen kommende Woche der Stadtrat und der Kreistag treffen.

Von Gabriele Schulte