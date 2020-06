Land und Kirchen wollen benachteiligte Schüler unterstützen

Hannover

Angesichts der Schwierigkeiten in der Corona-Krise wollen das Land Niedersachsen und die Kirchen benachteiligten Schülerinnen und Schülern zur Seite stehen. Dafür sollen evangelische und katholische Gemeindehäuser überall im Land zu außerschulischen „ Lernräumen“ werden, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Montag in Hannover: „Es gibt Kinder und Jugendliche, die zu Hause keinen eigenen Schularbeitsplatz haben und denen die Familie beim Lernen nicht in dem Maße unterstützend zur Seite stehen kann, wie das in anderen Familien der Fall ist.“ Ziel des Projektes sei, die Bildungsgerechtigkeit zu stärken.

Die Kinder sollen in den Lernräumen Hilfe bekommen, etwa durch ehrenamtliche „Lernpaten“, durch Computer-Arbeitsplätze oder durch spielerische Angebote, in denen Gelerntes vertieft wird. „Es geht uns darum, ein Betreuungsangebot zu schaffen, das die Eltern entlastet und von den Kindern Druck nimmt“, unterstrich der evangelische Landesbischof Ralf Meister aus Hannover.

Eines der Ziele sei, Schulstoff nachzuholen, der in den vergangenen Wochen gar nicht oder nur teilweise vermittelt worden sei. „Aber mindestens ebenso wichtig ist es, dass Kinder spielen können, sich mit anderen austauschen und dass Menschen da sind, die Zeit haben, ihnen zuzuhören.“

Das Projekt soll zunächst bis zum Ende der Sommerferien laufen und möglicherweise bis zu den Herbstferien verlängert werden. Dafür hat das Land zunächst rund eine Million Euro eingeplant. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers will als größte Kirche in Niedersachsen rund 250.000 Euro zur Verfügung stellen, zudem wollen sich andere Landeskirchen und Bistümer beteiligen.

Einzelne Projekte und Initiativen gibt es bereits in Lüneburg, Bückeburg, Stadthagen, Bremerhaven, Tostedt oder Eystrup. Andere sollen durch enge Kooperationen zwischen Schulen und Kirchen vor Ort neu entstehen. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.

