LKW-Unfall auf der A7: Autobahn bei Friedland gesperrt

Friedland

Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen sagte, hatte ein Fahrer mit seinem Lastwagen einen anderen LKW auf der Seitenspur gestreift und war anschließend umgekippt. Der 35 Jahre alte Fahrer befreite sich aus dem Unfallwagen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 48 Jahre alte Lenker des zweiten Fahrzeugs blieb bei dem nächtlichen Zusammenstoß unverletzt. Am frühen Morgen dauerten die Bergungsarbeiten noch an. Wann die Sperrung zwischen Hedemünden und dem Dreieck Drammetal aufgehoben werden kann, war zunächst unklar.

Von RND/lni