So locken Kurorte wie Bad Pyrmont wieder Gäste

Es wird sein erster Auftritt nach drei Monaten, und Julian Button ist früh zur Freiluftbühne im Kurpark gekommen. „Das ist besonders heute“, sagt der Magier aus Hamburg. Sein Blick schweift über 93 Stühle, die die Veranstalter des Staatsbads Pyrmont unten vereinzelt aufgestellt haben. Oben auf der Bühne inspiziert Button Desinfektionsmittel und Masken. „Die brauche ich, wenn ich Zuschauer auf die Bühne hole“, erläutert der deutsche Vizemeister im Zaubern. Dann überprüft der Hamburger, der sonst die Abteilung Magie beim Harry-Potter-Musical leitet, noch eine Art Grillzange, die er in der Show als langarmigen Greifer für Spielkarten verwenden will. Auf Abstand zu den Leuten – eine Premiere in der Corona-Zeit.

Premiere mit Greifzange: Magier Julian Button hält die Spielkarten auf Abstand. Quelle: Gabriele Schulte

Auch sonst ist trotz Sonnenschein reichlich Platz im Staatsbad Pyrmont. Nur langsam kehren die Gäste nach der Zwangspause des Reha-Betriebs und des Tourismus in Niedersachsens Kurorte zurück. In Bad Pyrmont walkt eine Gruppe schon wieder durch den Kurpark, auch das mit Corona-Abstand. Mit weit ausholenden Armen schreiten die zehn Frauen und Männer zügig unter Palmen und zwischen Blütenmeeren entlang, vorbei an historischen Gebäuden aus der Zeit, als gekrönte Häupter von weit her zur Sommerfrische ins Weserbergland kamen.

Die Walking-Gruppe aus der Weserklinik lässt sich in Bad Pyrmont Wege zeigen, gegen ihre Alltagsbeschwerden anzugehen, die oft mit viel Sitzen zu tun haben. „Der Park ist ein Juwel“, sagt Ulrike Schmirbach aus dem Rheinland, der stramme Schritt erlaubt nur kurze Sätze. Die Krankenschwester ist wegen des Rückens zur Reha und freut sich, wie andere Besucher und Einheimische auch, dass der Kurpark nach wochenlanger Corona-Pause wieder geöffnet ist.

Hendrikje Rach und Sven-Åke Frye aus Marburg sind begeistert vom Kurpark. Quelle: Gabriele Schulte

Im Zuge der Landesverordnungen wurde quasi im Wochenrhythmus gelockert, erlaubt, aufgemacht. Erst die Kliniken, die zu Corona-Beginn im großen Stil Betten für Akutpatienten nach einer Krankenhausbehandlung anboten und nutzten. Dann die historische Wandelhalle, wenn auch noch ohne Ausschank der mineralreichen Heilwässer. Seit neuestem finden wieder Führungen statt. Die zehn Touristen, die sich dazu im Halbkreis um die Helenenquelle verteilt haben, tragen ohne zu murren Masken. „Das muss ich zu Hause doch auch“, sagt eine Besucherin.

Hufeland-Therme hält Griffe sauber

Die Hufeland-Therme hat Gäste zunächst in den großen Außenbereich eingeladen, nun wird auch drinnen wieder geöffnet. Achtmal am Tag dreht Mitarbeiter Janosch Conrad eine einstündige Desinfektionsrunde. Sorgsam wischt er Geländer, Griffe und Kugelschreiber ab, kontrolliert nebenbei den Abstand der Liegen. „Bis jetzt haben sich alle gut an die Regeln gehalten“, sagt der 22-Jährige. In der Zwangspause hat er geholfen, die Therme auf Vordermann zu bringen. Wenn Besucher da sind, sagt Conrad, macht die Arbeit mehr Spaß.

Janosch Conrad dreht achtmal am Tag in der Hufeland-Therme eine Desinfektionsrunde. Quelle: Gabriele Schulte

Viele sind es noch nicht, die sich im Solebecken treiben und unter Düsen vom Wasser massieren lassen. Der Zugang wird so begrenzt, dass jedem eine Liege garantiert ist. Üblicherweise trainieren in der 32 Grad warmen Therme regelmäßig Gruppen schonend ihre Muskeln – von der Rheumaliga bis zu Osteoporose-Selbsthilfegruppe. „Das und auch Gruppenfunktionstraining ist leider noch nicht wieder möglich“, sagt Dr. András Megyeri, Arzt für Rehabilitationsmedizin im Gesundheitszentrum, dem frisch renovierten Königin-Luise-Bad. Im Juli, heißt es, könnte es zunächst außerhalb des Wassers unter Auflagen losgehen. Auch für die mehrtägigen Fitness- und Entspannungskurse der Krankenkassen hat das Staatsbad zeitig ein Konzept entwickelt und wird damit als deutschlandweit erster Kurort wieder beginnen – ein für Bad Pyrmont bedeutsamer Teil des Gesundheitstourismus, der nicht nur Geld in die Stadt bringt, sondern auch den Altersdurchschnitt des Publikums deutlich gesenkt hat.

Manche Therme ist auf Sauna angewiesen

Zurzeit hat mancher Gast, wie Helmut Eilers aus Bodenwerder, ein ganzes Sole-Therapiebecken im Gesundheitszentrum für sich allein. Dem Tischlermeister wurden infolge eines Wirbelbruchs Einzelbehandlungen im Wasser verschrieben. „Ich bin froh, dass es wieder losgegangen ist“, sagt der 69-Jährige. Andernorts, etwa bei Pyrmonts Staatsbad-Schwester Bad Nenndorf ist man noch nicht so weit. Das liege daran, dass viele Thermen ohne ihre Saunen betriebswirtschaftlich nicht laufen würden, erläutert Kurdirektor Maik Fischer. Die Nenndorfer Therme, für die er ebenfalls zuständig ist, werde deshalb nicht vor Juli öffnen.

Helmut Eilers hat das Sole-Therapiebecken für sich allein. Quelle: Gabriele Schulte

Als eines der führenden Heilbäder Europas, mit etlichen Fachkliniken, ist Bad Pyrmont vergleichsweise gut aufgestellt. Nach Angaben des Kurdirektors gibt es hier von allen deutschen Kurorten das breiteste Behandlungsangebot. Krisen gab es auch vor Corona – etwa durch den Sparkurs bei der bundesweiten Gesundheitsstrukturreform der 1990er-Jahre. Therapieleiter André Schubert hat das miterlebt. Er sagt, die aktuelle Krise sei anders, denn damals habe eine feindselige Stimmung gegen Kuren geherrscht: „Jetzt dagegen sind wir als systemrelevant anerkannt.“ Und das solle so bleiben: Das Staatsbad, das weiter Betten für Akutpatienten vorhält, könnte bei Pandemien in Zukunft zentrale Aufgaben übernehmen.

Sie sehen Bad Pyrmont gut aufgestellt: Kurdirektor Maik Fischer (l.) und Therapieleiter André Schubert in der historischen Wandelhalle. Quelle: Gabriele Schulte

Gegenwärtig schließen vom Buch- bis zum Schuhladen in der Fußgängerzone viele Geschäfte mangels Kundschaft wochentags schon um 17 Uhr. Im Schoko-Laden am Brunnenplatz hofft Inhaberin Jolanta Watorowska auf baldige Besserung. „Wir haben 25 Prozent vom Umsatz, den wir vorher hatten.“ Im Juli wird einer der üblichen Besuchermagneten ausfallen, der Fürstentreff, bei dem Frauen und Männer in historischen Kostümen in einer festlichen Parade durch Hauptallee, Schlosshof und Kurpark ziehen. Ausgerechnet zum 300. Stadtjubiläum macht Corona Bad Pyrmont einen Strich durch die Rechnung. Doch immerhin: Ein Magier, Julian Button, darf die Menschen im Heilbad nun wieder verzaubern.

Zur Galerie Die 300 Jahre alte Kurstadt Bad Pyrmont bezeichnet sich als „Aktivoase unter Palmen“. Besucher und Patienten in den Kliniken und Reha-Einrichtungen schätzen nicht zuletzt das kulturelle Angebot.

Heilbäder melden hohe Verluste Der Heilbäderverband Niedersachsen zeigt sich besorgt über die finanzielle Situation in den Kurorten. Neben dem über gut zwei Monate weggefallenen Gästebeitrag von insgesamt mehr als 10 Millionen Euro fehlten den Orten auch wochenlang die Umsätze aus den Thermen. Einer Abfrage des Verbandes zufolge beläuft sich der Umsatzverlust allein in den 25 Thermen der Mitgliedsorte Anfang Juni auf durchschnittlich 500.000 Euro. Am schwersten betroffen sind in dieser Hinsicht Soltau, Bad Rothenfelde und Norderney. Die Kosten für den Dauerbetrieb liefen dagegen weiter. Um Verkeimungen zu vermeiden, müsse insbesondere stark mineralisiertes Wasser, wie Sole, gefiltert und umgewälzt werden. „Diese Situation stellt für die Betreiber, also vielfach die Kommunen, eine enorme finanzielle Belastung dar“, sagt Verbandsvorsitzender Norbert Hemken aus Bad Zwischenahn. Anders als etwa in Thüringen, wo für Heilbäder, Kurorte und Thermen 15 Millionen Euro vom Land zur Verfügung gestellt werden, hätten die meist kommunal betriebenen Thermen in Niedersachsen keine Fördermittel erhalten. In Baden-Württemberg wiederum durften bereits auch die Saunen wieder öffnen. Im vor 40 Jahren gegründeten Heilbäderverband sind in Niedersachsen 36 staatlich anerkannte Heilbäder, Kurorte, Erholungsorte und Küstenbadeorte beziehungsweise zugehörige Kurbetriebe zusammengeschlossen. Die Heilbäder und Kurorte sind nach Verbandsangaben mit rund 45 Prozent aller Übernachtungen eine tragende Säulen des (Gesundheits-)Tourismus im Land. Die Übernachtungszahlen lägen üblicherweise bei 43,5 Millionen pro Jahr.

