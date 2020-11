Hannover

Für Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) bleibt der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling („Szenario B“) umstritten: „Das Modell bedeutet eine erhebliche Belastung für Lehrkräfte, Schüler und Eltern“, sagt er im Interview. Doch „diese Unsicherheit kann ich leider nicht nehmen“.

Herr Tonne, bei der Bund-Länder-Schalte am Montag sollte es eigentlich auch um die Schulen gehen. Die Vorschläge vom Bund kamen aber nicht gut an. Woran hat es gehakt?

Die Länder haben zu Recht darauf hingewiesen, dass zwei Wochen nachdem neue Einschränkungen verhängt wurden, nicht neue Regeln beschlossen werden sollten. Die kurze Zeit genügt einfach nicht, um zu erkennen, ob die Maßnahmen tatsächlich greifen. Für Niedersachsen gilt derzeit, dass 80 Prozent der rund 3000 Schulen nicht von dem Virus betroffen sind. Deswegen müssen wir uns die aktuellen Entwicklungen genau anschauen. Natürlich ist der Druck hoch, aber Politik muss auch Ruhe und Stabilität beweisen und deswegen brauchen wir Verlässlichkeit.

Was wollen Sie für die nächste Konferenz vorlegen?

Niedersachsen ist gut aufgestellt. Wir haben das Szenario B mit geteilten Klassen im Wechsel genau ausformuliert und es als einziges Bundesland an einen Inzidenzwert gekoppelt. Bei uns sind auch die vulnerablen Gruppen genau definiert und wir wissen, wann wir den Schulunterricht einschränken. Das sind alles Indikatoren, die wichtig sind. Allerdings tue ich mich mit der Forderung schwer, die Maskenpflicht auch in Grundschulen durchzusetzen. Es gibt genügend Länder, die diese Pflicht erst noch ab der fünften Klasse einführen müssten.

Ihr erklärtes Ziel ist es, dass die Schulen solange wie möglich in Szenario A unterrichten. Sie hoffen noch immer, dies mit Masken und Lüften zu schaffen. Wie lange ist das noch realistisch?

Wir haben passgenaue Lösungen für die Einzelfälle. Die Gesundheitsämter entscheiden, wann es schärfere Einschränkungen braucht. Ich will das Szenario B nicht verhindern, ich will nur eben, dass es dann greift, wenn es wirklich die richtige Lösung ist. Das Wechselmodell bedeutet nämlich eine erhebliche Belastung für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern.

Tonne : Entscheidung über Szenario B noch nicht gefallen

Vielen Lehrkräften wäre ein Wechsel in das Szenario B zum Schutz aller aber dennoch lieber.

Das ist für uns ein Ansatzpunkt, die Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen treffen, für das restliche Jahr greifen zu lassen. Es kann also durchaus sein, dass wir uns dazu entschließen, dass die Schulen, die künftig in das Szenario B wechseln, dort auch bis zum Ende des Jahres bleiben. Da gibt es aber weder eine Entscheidung, noch eine Tendenz.

In Hannover sowie im Rest des Landes sind viele Schüler bereits temporär im Szenario B. Ist es aber wirklich verantwortungsvoll, alle Kinder in das Wechselmodell zu schicken oder ist das nicht eine Lösung, die sich eher für lernstarke Schüler eignet?

Wir müssen natürlich auf besondere Situationen gucken. Wir strengen uns an, dass der Präsenzunterricht hält, wenn auch nicht auf Biegen und Brechen, sondern verantwortbar. Klar ist: Kinder in der ersten Klasse lernen gerade Lesen und Schreiben, andere stehen vor ihren Abschlussprüfungen. Darauf muss flexibel reagiert werden. Es ist ein Irrglaube, dass der Unterricht ohne Präsenz genauso gut funktioniert. Das Szenario B bedeutet immer ein Weniger.

Wenn es um die Betreuung der Kinder geht, gibt es aber auch Alternativen. Wieso mietet das Land keine leerstehenden Räume an und lässt die Schüler von Studierenden betreuen? Mittel für zusätzliches Personal haben Sie doch jetzt frei gemacht.

Das muss nicht zentral geregelt werden. Im Augenblick ist alles möglich: Schulen können leerstehende Räume nutzen, sofern sie sich lüften lassen. Kirchen stellen übrigens bereits welche zur Verfügung, dafür bin ich sehr dankbar. Es ist gut, wenn auf Bestandsräume zurückgegriffen wird, die nicht extra angemietet werden. Generell ersetzen diese Räume aber keine Klassenzimmer.

Aufgaben im Homeschooling werden benotet

Was konkret unterscheidet eigentlich das jetzige Szenario B von dem im Frühjahr? Wirkliche Meilensteine sieht man da leider nicht.

Wir lassen die Erfahrungen aus dem Frühjahr einfließen und haben viel deutlicher geregelt, wie im Homeschooling Aufgaben gestellt werden. Es kommt also nicht mehr vor, dass Schülerinnen und Schüler 80 Seiten Lernmaterialien ausdrucken müssen. Gleichzeitig haben wir aber auch festgelegt, dass diese Aufgaben auch in die Note mit einfließen können. Schulen können jetzt auch besser darüber entscheiden, welche Kinder und Jugendlichen häufiger in die Schule geholt werden müssen, weil sie zuhause schlechter lernen. Auch die Erreichbarkeit der Lehrkräfte haben wir festgelegt. Schülerinnen und Schüler, die am Sonntagnachmittag eine Nachricht bei Whatsapp schreiben, können nicht erwarten, dass sie schnell eine Antwort bekommen.

Erklärt seine Politik: Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen, spricht in der Landespressekonferenz im Landtag Niedersachsen. Quelle: dpa

Insbesondere an den weiterführenden Schulen ist es oft so, dass die Corona-Fälle vielfach in den Oberstufen auftreten. Wäre es nicht klug gewesen, die älteren Jahrgänge nach den Herbstferien bereits ins Homeschooling zu schicken?

Älteren Schülerinnen und Schülern fällt es leichter, zuhause zu lernen als jüngeren, das steht fest. Aber es gibt immer Gründe, diese Kinder und Jugendlichen dennoch in der Schule unterrichten zu müssen. Ich bin deswegen klar dafür, dass dort Maßnahmen ergriffen werden, wo sie nötig sind. Dass man im Einzelfall noch umfänglicher handeln muss, kann nicht ausgeschlossen werden. Es lässt sich aber erkennen, dass die Betroffenheit der Schulen zwar steigt, aber eben nicht genauso stark wie es die Infektionskurve tut. Schulen sind also kein Ort der Infektionsverbreitung, das Virus kommt von außen in die Schulen.

Anstieg der Infektionen hat Reaktion erfordert

Vielen drängt sich der Eindruck auf, dass die Politik und leider auch das Kultusministerium zu sehr darauf vertraut haben, dass das Virus verschwinden wird, statt die Zeit zu nutzen. Haben Sie tatsächlich nicht mit einer zweiten Welle gerechnet?

Der Anstieg der Neuinfektionen hat uns keineswegs überrascht, genau deshalb haben wir ja vor den Sommerferien bereits den Leitfaden zu den Szenarien A bis C entwickelt. Mir ist der Rückschluss, dass die zweite Welle das Schulsystem oder mich als Minister überrascht hat, zu pauschal. Aber natürlich hat der sehr steile Anstieg nach den Herbstferien eine Reaktion erfordert. Wir haben immer gesagt, dass wir reagieren müssen, wenn sich die Infektionslage verändert. Aber dieses Reagieren heißt nicht, dass es vorher schlecht war, sondern die Maßnahmen müssen immer zur Situation passen. Keiner hätte doch die Maßnahmen, die inzwischen ab Klasse fünf gelten, Maskenpflicht im Unterricht, schon im Sommer akzeptiert. Vor den Herbstferien gab es an etwa 130 Schulen Corona-Beschränkungen, jetzt sind es über 600. Das erfordert nun mal andere Maßnahmen.

Die Gesundheitsämter sind überlastet. Schulleitungen warten oft lange auf Rückmeldungen, wünschen sich deshalb mehr Kompetenzen und wollen eigenständig über einen Szenarienwechsel entscheiden. Was spricht dagegen?

Nicht alle Schulleiter in Niedersachsen sind dafür. Wenn wir diese Entscheidung den Schulleitungen überlassen, würden wir damit das Konfliktfeld und sehr viel Ärger zwischen Schule und Eltern, hin zu den Schulleitungen verlagern. Das führt zu hoher Belastung und Mehrarbeit. Das ist nicht der richtige Weg. Die Anordnung von Infektionsschutzmaßnahmen muss in der Hoheit der Gesundheitsämter bleiben. Da ist das entsprechende Bundesgesetz glasklar.

Kann jeden Tag Hiobsbotschaft für Eltern geben

Auch vielen Eltern fehlt es an Planungssicherheit. Die derzeitige Regel, wann ein Wechsel in Szenario B stattfindet, stiftet viel Unruhe. Sehen Sie Anlass, diese Regel nachzujustieren?

Wir müssen an dieser Stelle auf die Fachkompetenz der Gesundheitsämter, die allein auf dieser Basis Entscheidungen fällen, vertrauen. Das bedeutet für Eltern leider auch, dass jeden Tag eine Hiobsbotschaft hereinkommen kann. Diese Unsicherheit kann ich leider nicht nehmen. Und selbst in Szenario B kann ein Schüler plötzlich in Quarantäne müssen. Mit dieser Unsicherheit müssen wir derzeit leider alle leben.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mahnt, dass Klassen an weiterführenden Schulen sofort halbiert werden müssen. Wenn dies nicht geschehe, werde man keine andere Wahl haben, als die Weihnachtsferien künstlich zu verlängern oder eine zusätzliche Ferienepisode im Winter einzulegen. Werden die Schulen nach den Weihnachtsferien regulär am 11. Januar starten?

Das kann ich selbstverständlich nicht versprechen, das kann niemand seriös. Aber diese Drohszenarien, was alles Schlimmes passieren könnte, hilft uns in dieser Lage nur sehr begrenzt. Außerdem treibt das Eltern die Schweißperlen auf die Stirn. Diese Unruhe und Unsicherheit können wir in dieser total schrägen Zeit nicht gebrauchen. Und dennoch sind wir nicht im Blindflug oder halten allein um des Präsenzunterrichts willen an selbigen fest. Wir wägen genau ab.

Situation in Bussen und Bahnen immer noch nicht gut

Hygienekonzepte an Schulen liegen längst vor. Doch wichtig ist auch eine sichere Bus- oder Bahnfahrt für Schüler. Warum hat es so lange gedauert, um dieses Problem überhaupt zu erkennen?

Es hat nicht bis weit nach den Ferien gedauert, um dort etwas zu lösen. Bereits im Sommer haben wir den Kommunen als Trägern des ÖPNV 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Leider stimmt es, dass die Situation in Bussen und Bahnen noch nicht optimal ist. So haben wir auch die Schulen nochmal darauf hingewiesen, dass die Schulanfangszeiten gestaffelt werden können. Unterricht kann versetzt anfangen, selbst innerhalb einer Schule. Das ist organisatorischer Aufwand, aber auch damit kann man Entlastung im Schulverkehr schaffen. Ebenso wenn Schüler mit dem Rad zur Schule fahren. Und auch jeder Berufstätige, der zur Rushhour Bus und Bahn nutzt, sollte überlegen, ob er nicht vielleicht eine Bahn eher oder zwei später nimmt, um Platz für Schüler zu machen.

Am Dienstag haben Sie verkündet, dass 20 Millionen Euro für Schutzausrüstung an Schulen zur Verfügung stehen. Warum haben Sie für diese Idee so lange gebraucht?

Auch da gilt, dass diese weitere Millionen-Unterstützung nicht bedeutet, dass wir jetzt erst anfangen, ein Schutz-Niveau zu etablieren. Wir reagieren damit lediglich auf die hohen Infektionszahlen und stärken das bisherige Hygienekonzept. Denn je höher die Zahlen sind, desto größer wird auch das Gefühl der Unsicherheit an Schulen. Und darauf reagieren wir. Man kann darüber streiten, ob es nicht zwei Wochen eher hätte passieren können.

Schüler können sich auf faire Abschlussprüfungen verlassen

Die Abschlussjahrgänge im nächsten Jahren treffen die Folgen der Pandemie deutlich stärker. Was sagen Sie diesen Schülern?

Keiner muss Angst um seine Abschlüsse haben. Die Qualität bleibt gleich, auch diese Schüler werden lernen müssen. Aber wenn bestimmte Inhalte nicht behandelt werden konnten, wird das natürlich auch in Prüfungen nicht abgefragt. Das ermöglicht mehr Fairness in der Bewertung. Und sollte es wieder – wofür es derzeit keine Anzeichen gibt – zu längeren flächendeckenden Schulschließungen kommen, wird es auch keine zentralen Abituraufgaben, sondern dezentrale geben. Jeder Schüler kann sich auf faire Abschlussprüfungen verlassen.

Von Britta Lüers und Mandy Sarti