Hannover

Die Landesregierung hat die Regeln in der Corona-Krise angepasst. Künftig ist etwa Waschstraßen der Betrieb wieder erlaubt. "Wir lassen die Nutzung von Autowaschanlagen wieder zu, sowohl dienstlich als auch gewerblich. Wir haben uns überzeugen lassen, dass es hier praktisch zu keinen Nahkontakten zwischen Personen kommt", sagte Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung bei der täglichen Pressekonferenz in Hannover.

Hochzeitsfeiern im engsten Familien- und Freundeskreis bis zu zehn Personen seien erlaubt. Das gelte auch für Beerdigungen und die Begleitung Sterbender.

Bei den Verboten hat das Land die Seilbahnen aufgenommen, teilte Schröder mit - wegen des Harzes. "Das sitzt man in den Kabinen doch sehr nah."

„Da wird die Polizei einschreiten“

Auch zu Zusammentreffen innerhalb von Wohnungen äußerte sich Schröder. Infektionen im Wohnumfeld könne man nicht ausschließen, sagte sie. Die Vorschrift beziehe sich auf die Frage, wer von außen dazu kommt. Zu Partys in der eigenen Wohnungen aufzurufen, sei nicht zulässig. "Da wird die Polizei einschreiten."

Wenn es an den Feiertagen zu abgespeckten Treffen in Wohnungen kommt, dann sei das gerade noch zulässig. „Ich weiß, das fällt allen nicht leicht. Skype und Video sind gerade an Ostern kein gleichwertiger Ersatz. Gleichwohl erhöht jeder Kontakt das Infektionsrisiko, gerade für ältere Menschen. Die klassische große Fete, die man feiern möchte, muss man jetzt verschieben."

Die aktualisierten Regelungen treten am Mittwoch in Kraft und gelten bis zum 19. April. Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Bußgeld bis 25.000 Euro geahndet werden können. Ein genauer Bußgeldkatalog wird am Mittwoch im Krisenstab diskutiert.

Weniger neue Infektionen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen ist am Dienstag erneut langsamer gestiegen als an den Vortagen. Die Zahl der Infizierten nahm vom Vortag um 141 auf 6359 zu, wie Schröder vom Krisenstab der Landesregierung sagte.

„Das ist eine positive Nachricht, weil sie doch zeigt, dass sich Tag für Tag der Prozentsatz der neu Erkrankten geringfügig sinkt“, sagte Schröder. „Das zeigt, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen.“

Unterm Strich kamen weniger Neuinfektionen hinzu als neue Genesene (221), wie Schröder mitteilte. Allerdings wollte sie aus den Tageswerten noch keine generelle Trendwende ableiten und mahnte weiterhin zur strikten Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. „Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Wenn wir zum Alltag zurückkehren würden, würde die Kurve wieder schnell ansteigen.“

Insgesamt gelten in Niedersachsen jetzt knapp 2000 Menschen als genesen. Mehr als 900 Betroffene werden im Krankenhaus behandelt, 228 davon auf der Intensivstation. 164 dieser Patienten müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der an der Krankheit gestorbenen Menschen stieg auf 122 nach 108 am Vortag.

Von rah