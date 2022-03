Hannover

Bei der häuslichen Gewalt verzeichnet die Polizei schon seit Jahren einen Anstieg, die Corona-Pandemie hatte offenbar einen zusätzlichen negativen Effekt: 24.000-mal ist die Polizei in Niedersachsen im vergangenen Jahr zu gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Partnern oder in der Familie gerufen worden. In fast 15.000 Fällen handelte es sich um Körperverletzungen, 2500 davon gefährliche oder schwere. 22 Menschen kamen zu Tode, 44-mal blieb es beim versuchten Mord oder Totschlag.

Zahlen zu häuslicher Gewalt nicht vergleichbar

Das sind die nackten Zahlen aus der Kriminalstatistik des Jahres 2021 für Niedersachsen. Auf den ersten Blick bedeuten sie einen Anstieg um fast 3000 Fälle im Vergleich zu 2020 mit 21.509 Fällen – schon damals waren es 1343 mehr gewesen als noch 2019. Allerdings, betont Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), sind die Zahlen für 2021 nicht vergleichbar mit den Vorjahren, da erstmals eine neue, bundesweite Definition von häuslicher Gewalt zugrunde lag. Sie ist weiter und umfasst „nicht nur im Wesentlichen partnerschaftliche und ex-partnerschaftliche, sondern auch familiäre Gewalt“ – also jede Art von Angriff zwischen Familienmitgliedern, auch von und auf Kinder und Großeltern etwa.

Wie also hat sich die häusliche Gewalt in der Pandemie mit Lockdown, Homeoffice, Homeschooling – und mehr Enge in den Wohnungen tatsächlich entwickelt? Die Beratungs- und Interventionsstelle gegen Gewalt (Biss) registriert für die Stadt Hannover leicht rückläufige Zahlen: 3223 Fälle 2020 (2946 Opfer waren weiblich) und 3196 Fälle 2021 (2877 weiblich). „Das sagt aber nichts darüber aus, wie viele Fälle es tatsächlich gegeben hat“, betont die Leiterin Margreth Hoffmann. „Offen bleibt, was nicht zur Anzeige und darum nicht bei uns in der Beratungsstelle angekommen ist.“

Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt

Biss hält es laut Hoffmann für möglich, dass die wahren Zahlen höher liegen. Wenn alle zu Hause sind, haben Opfer von häuslicher Gewalt Hoffmann zufolge zum Beispiel weniger Gelegenheit zum Telefonieren und sich überhaupt an eine Beratungsstelle zu wenden. „Und wenn die äußeren Bedingungen schwieriger werden, rückt die Familie enger zusammen – Betroffene wenden sich dann weniger nach draußen.“

Auch Kinder werden Opfer häuslicher Gewalt. Das sei „definitiv mehr ein Thema“ in den Beratungen, die im Kinderschutzzentrum in Hannover stattfinden, sagt dessen Leiterin Anja Stiller. Konkrete Zahlen für 2021 kann sie noch nicht nennen – aber Eindrücke schildern: Gefühlt seien die Themen in der Beratung schwerer, „die Beratungszeit ist länger geworden“ und die Zahl der Termine pro Familie nehme zu. „Man würde annehmen, dass die Häufigkeit von häuslicher Gewalt gegen Kinder zugenommen hat. Allein an der Zahl der Beratungen lässt sich das jedoch nicht ablesen“, sagt Hoffmann. Aber auch sie hält eine Dunkelziffer für möglich: „Zu uns muss man Kontakt aufnehmen – zu uns kommen nur die öffentlichen Fälle.“

Auch Pistorius geht von einem Bereich aus, den die Kriminalstatistik nicht abbildet. Man werde die „Helldaten“ aus der Kriminalstatistik neben die im Laufe des Jahres vorliegenden Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamts legen. Die Studie legt einen Schwerpunkt auf häusliche Gewalt, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. „Ich erhoffe mir davon neue Erkenntnisse zu der Belastung der Menschen in Niedersachsen durch familiäre Gewalt.“