Rund 1,6 Millionen Tonnen Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg liegen am Meeresgrund vor deutschen Küsten. Das Problem ist lange bekannt, nun ist eine Lösung greifbar: Die Kieler Werft TKMS könnte gemeinsam mit Partnern innerhalb von zwei Jahren in großem Stil mit den Aufräumarbeiten beginnen.

So sollen die Berge- und Entsorgungsplattformen aussehen. Die gefährlichen Altlasten werden in explosionssicheren Kammern aufgeschnitten und anschließend in einem speziellen Ofen auf See verbrannt. Quelle: TKMS