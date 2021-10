Die Sperrung auf der Autobahn 7 am Kreuz Hannover-Kirchhorst in Richtung Hamburg wurde am Donnerstagabend aufgehoben – der Verkehr wird auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das Verkehrschaos zuvor war riesig: Nicht nur die A7 war dicht, Staus gab es auch auf der A37 und der A2.