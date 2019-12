Verden

Zwei vierjährige Jungen aus Hülsen im Landkreis Verden haben einen kühlen Kopf bewahrt, als ihre Mutter bewusstlos zusammengebrochen ist. Einer der Zwillinge habe den Notruf gewählt und erklärt, dass seine Mama am Boden liege, berichtete das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) am Freitag. In der Wohnung hätten die Kinder den Rettungsdienst in die Lage eingewiesen und sogar bei der Versorgung der Mutter helfen wollen. „Die Unbekümmertheit und das fokussierte Handeln der Zwillinge waren überragend und lebensrettend zugleich“, sagte Rettungssanitäter Dirk Oswald. Der Einsatz liegt bereits fünf Wochen zurück, die DRK-Retter bedankten sich jetzt bei den Kindern mit Geschenken.

Die Frau übte die Situation mit den Kindern zuvor

Wie sich später herausstellte, hatte die Mutter mit ihren Kindern schon früh geübt, was sie machen sollten, wenn es ihr einmal nicht gut gehen sollte. Die Frau hat eine Krankheit, die unter gewissen Umständen epileptische Anfälle auslösen kann. Ihr sei wichtig gewesen, den beiden Jungen die Angst zu nehmen, damit sie im Notfall nicht in Panik verfallen. „Darum haben wir diese Situation immer wieder spielerisch und mit viel Spaß erarbeitet“, sagte sie. Sie sei nun wahnsinnig stolz auf ihre Söhne.

Von RND/lni