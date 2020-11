Ahnsen

In der kleinen Gemeinde Ahnsen hat sich am Donnerstagmorgen ein Gewaltverbrechen ereignet. Ein 60 Jahre alter Mann soll versucht haben, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (59) zu töten – mit einer Stichwaffe. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg wirft dem mutmaßlichen Täter derzeit versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Dem Opfer, das aus Ahnsen stammt, seien Verletzungen zugefügt worden, hieß es. „Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort behandelt“, sagt Staatsanwalt Nils-Holger Dreißig auf Nachfrage unserer Zeitung.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige konnte von der Polizei gefasst werden – er wurde noch am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter des Amtsgerichtes in Bückeburg vorgeführt. „Wir haben aufgrund des dringenden Tatverdachtes einen Haftbefehl beantragt“, erklärt Dreißig im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Richter erließ später Haftbefehl gegen den Beschuldigten. „Es liegt der Haftgrund Schwerkriminalität vor“, erklärt Dreißig. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf in eine Justizvollzugsanstalt gebracht – er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Gewalttat hat sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in Ahnsen abgespielt. Der 60-Jährige soll seine Ex-Frau mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Wie der Gesundheitszustand der Frau derzeit ist und wie schwer sie verletzt wurde, konnte die Staatsanwaltschaft noch nicht sagen. Lebensgefahr würde aber nicht bestehen. „Wir gehen davon aus, dass der Mann die Absicht hatte, die Frau zu töten“, sagt Staatsanwalt Dreißig. Dafür gebe es eindeutige Hinweise.

Ermittler sichern den Tatort in der Gemeinde Ahnsen. Quelle: Leonard Behmann

Polizeibeamte sperrten nach der Tat die Bückeburger Straße großräumig mit Flatterband ab. Das für Mord und Totschlag zuständige Fachkommissariat 1 des Zentralen Kriminaldienstes in Nienburg hat die Ermittlungen übernommen. Mordermittler und Kriminaltechniker zogen sich weiße Schutzanzüge und Mundschutz an, um selbst keine Spuren zu legen. Im strömenden Regen sicherte das Team am Tatort Spuren.

Insbesondere wurden ein blauer VW Polo und ein Mitsubishi Geländewagen längere Zeit unter die Lupe genommen. Ermittler fanden an der Beifahrertür des Geländewagens Blutstropfen. Spurensicherer fotografierten die beiden Fahrzeuge, die auf der Bückeburger Straße abgestellt wurden, von außen und von innen.

Beamte sichern Spuren im Auto

Im Kofferraum und auf den Sitzen wurden Spuren gesichert und Gegenstände in Tüten verpackt. Nach Informationen dieser Zeitung war darunter auch ein Handy. Zudem wurden Kleidungsstücke und Taschen, die sich in dem Auto befinden, untersucht.

Der Volkswagen ist an der Front beschädigt. Ermittler fotografierten den Schaden und vermaßen ihn mit einem Zollstock. Mordermittler waren derweil in einem Wohnhaus im Einsatz. Ob sich die Tat auf der Straße oder in einem Haus angespielt hat, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Auch nicht, was genau passiert ist. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir derzeit keine weiteren Details preisgeben“, sagte Dreißig auf Nachfrage. Die Spurensuche in Ahnsen dauerte bis zum Nachmittag an.

Von Leonhard Behmann