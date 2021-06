Echte

Zwei Menschen sind am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Imbshausen und Echte (Kreis Northeim) ums Leben gekommen. Auf der Bundesstraße 248 von Imbshausen in Fahrtrichtung Echte stießen ein Audi und ein VW Passat frontal zusammen. Ein 43-jähriger Mann und ein Säugling starben noch an der Unfallstelle, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Darunter auch die Mutter.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 43-Jährige gegen 11.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer 25-Jährigen, teilte die Polizei mit. Der VW des Mannes drehte sich um die eigene Achse und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Audi überschlug sich mehrfach in einer angrenzenden Böschung und landete auf dem Acker.

Beide Unfallwagen sichergestellt

Der 43-Jährige sowie ein vier Monate alter Säugling, der sich auf dem Beifahrersitz befand, wurden tödlich verletzt. Eine 33-Jährige befand sich auf dem Rücksitz des Fahrzeugs und trug schwere Verletzungen davon. Die 25-jährige Fahrzeugführerin des Audi war alleine in ihrem Fahrzeug und wurde durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnte mithilfe der Feuerwehr mit schweren Verletzungen aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Beide Frauen wurden mit Rettungshubschraubern in ein Göttinger Krankenhaus transportiert.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch speziell geschulte Einsatzkräfte. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge sichergestellt.

B248 für mehrere Stunden gesperrt

Die Feuerwehren Northeim, Imbshausen, Denkershausen und Echte waren mit 40 Kräften im Einsatz. Die Fahrzeuginsassen mussten teilweise mit hydraulischen Rettungsgeräten von der Feuerwehr befreit werden. Vom Rettungsdienst waren 30 Personen im Einsatz. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße 248 für mehrere Stunden voll gesperrt.

Von Tobias Christ