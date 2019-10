Hildesheim

Ein 73 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Betheln (Landkreis Hildesheim) tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Donnerstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 73-Jährige wurde daraufhin in den Straßengraben geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Die L480 musste nach dem Unfall fünf Stunden gesperrt werden.

