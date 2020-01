Rehden

Am frühen Neujahrsmorgen ist im Kreis Diepholz eine 80 Jahre alte Frau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in Rehden, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle in Oldenburg am Mittwoch. Zum Unglückszeitpunkt habe starker Nebel geherrscht.

Zunächst war von einer Menschengruppe die Rede gewesen, in die das Auto gefahren sei. Die Polizei stellte am Mittwochmittag aber klar, dass die 80-Jährige die einzige Person auf der Straße gewesen sei. Die umstehenden Personen hätten sich nicht auf der Fahrbahn befunden. Ob die Frau auf der Straße gegangen war oder die Straße zu einem ungünstigen Zeitpunkt überqueren wollte, stand zunächst nicht fest, sagte der Sprecher.

Der Artikel wurde aktualisiert.

