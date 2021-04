Während die Auslastung der Intensivbetten in Hamburgs Krankenhäusern kritische Maße annimmt, sind bei den regulären Betten mehr frei als sonst. Die Kliniken klagen über Einnahmeausfälle.

OP-Personal und ein OP-Reinigungsteam arbeiten nach einer Operation in einem Operationssaal am Agaplesion Diakonieklinikum. Während Hunderte Corona-Patienten in den Hamburger Kliniken liegen, klagen die Häuser zugleich über leerstehende Betten und Einnahmeausfälle. Quelle: Christian Charisius/dpa