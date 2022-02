Krankenhäuser behandeln so viele Kinder mit Corona-Infektion wie noch nie

Hannover

Inmitten der Omikron-Welle werden derzeit so viele mit dem Coronavirus infizierte Kinder in niedersächsischen Krankenhäusern behandelt wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Wie eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover berichtet, liegen derzeit 49 Kinder auf den Normalstationen der Kliniken. Drei weitere sind auf den Intensivstationen, von diesen müssen zwei künstlich beatmet werden. Zudem seien 985 Erwachsene mit Corona in Kliniken untergebracht – 131 von ihnen müssten intensivmedizinisch behandelt werden.

In der Regel seien die Erkrankungen nicht ernst, die jungen Patientinnen und Patienten mit Covid-19 blieben meist zwischen zwei und vier Tagen im Krankenhaus und könnten dann wieder nach Hause, berichtet Björn-Oliver Bönsch, Sprecher vom Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. In den vergangenen Wochen habe es bei der Zahl der Patienten in der Kinderklinik weder eine deutliche Zunahme noch eine Abnahme gegeben.

Nach Einschätzung von Experten trifft die Omikron-Welle Kinder und Jugendliche besonders stark. Die Fallzahlen liegen bei Minderjährigen deutlich über dem landesweiten Schnitt von derzeit 1220,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Von Mathias Klein