Burgdorf

Der ganze Saal ist in Quadrate eingeteilt, mit Wegen dazwischen. Rotes Klebeband auf dem Parkett markiert, wo ein Paar zu seinem Tanzquadrat laufen darf. Gelbes Klebebandquadrat bedeutet: Hier darf getanzt werden. „Endlich wieder“, sagt Berko Meyer und lacht. Immerhin kann er lachen. Das war in den letzten Monaten nicht oft der Fall.

Berko Meyer ist Chef der Tanzschule B5 in Burgdorf in der Region Hannover, es gibt außerdem Ableger des Betriebs in Uetze-Hänigsen, Schwarmstedt und Meinersen bei Gifhorn. Die Quadrate hat Meyer zusammen mit seinen Leuten bald nach dem Corona-Lockdown auf den Fußboden geklebt, aber erst seit Kurzem, seit Indoor-Sport wieder erlaubt ist, wird innerhalb der Quadrate auch getanzt. Die Zeit davor war schwierig. Ein bisschen abgemildert wurde die Lage durch eine Betriebsschließungsversicherung, die Berko Meyer beim hannoverschen Haftpflichtverband der Deutschen Industrie ( HDI) abgeschlossen hatte – eine Versicherung, die in dieser Form in Deutschland nicht üblich war.

Anzeige

Die meisten haben nicht gezahlt

Betriebsschließungsversicherungen sind für die Gastronomie gedacht. Sollte sich jemand Salmonellen in der Küche einfangen, die deswegen für eine Weile von den Behörden dichtgemacht wird, mildert die Versicherung das Pleiterisiko. Voraussetzung ist in aller Regel, dass der Schadenfall im Vertrag oder im Infektionsschutzgesetz genau beschrieben ist und dass die Schließungsverfügung vom Amt sich konkret auf ein Unternehmen bezieht. Deswegen konnten die meisten Gastronomen mit ihren Versicherungen – etwa 70.000 gab es in Deutschland – gar nichts anfangen, als Corona zuschlug. Erstens war das Virus, weil zuvor unbekannt, in den allermeisten Verträgen nicht enthalten. Zweitens wurden die Betriebe aufgrund einer Allgemeinverfügung geschlossen, nicht jeder einzeln. Das war in der Regel nicht abgedeckt (darüber streiten sich derzeit manche Versicherungsnehmer mit den Konzernen).

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Glück hatte, wer einen HDI-Betriebsschließungsversicherungsvertrag besaß. Dort fehlten solche Klauseln. HDI-Vertriebsvorstandschef Wolfgang Hanssmann sprach im Nachhinein von einem „Konstruktionsfehler“ – irgendjemand hatte die Einschränkungen offenbar vergessen. Nichtsdestotrotz zahlt die Versicherung jetzt. Im Zweifel entscheide sich der HDI „für das Wohl unserer Kunden“, sagte Hanssmann.

„Von 7 bis 23 Uhr gearbeitet“: Versicherungsvertreter Jörg Hesse. Quelle: Samantha Franson

Meyer hat anfangs Existenzangst

Konkret war es so, dass HDI-Versicherungsvertreter Jörg Hesse schon vor langer Zeit mit der Unternehmerabteilung des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbands einen Spezialtarif zur Firmenversicherung ausgehandelt hatte. Da war auch die Schließungsversicherung mit drin, kaum jemand hatte sie aber ausgewählt. Das änderte sich bei vielen, auch bei Berko Meyer, als Corona sich näherte. Meyer rief bei Hesse an, als der erste Infizierte in Uetze bekannt wurde. Er habe in jener Zeit von 7 bis 23 Uhr gearbeitet, erzählt Hesse.

Als Mitte März der Lockdown kam, fiel Berko Meyer erst einmal in ein tiefes Loch. Unsicherheit. Existenzangst. Doch dann berappelte er sich und begann, mit seinen 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Videoangebote auf die Beine zu stellen – nicht nur Tanzkurse, sondern auch Cocktailmixseminare und Gutenachtgeschichten-Vorlesestunden für Kinder. Gleichzeitig bemühte er sich um Klarheit, was die nächsten Schritte seien, wann Lockerungen kommen würden.

75 Prozent der Umsätze eines Monats

Meyer ist nicht in jedem Fall mit Krisenstab und Landesregierung und Ordnungsämtern zufrieden gewesen, schon was die Zuordnung angeht. Nach dem Umsatzsteuergesetz seien Tanzschulen private Bildungsträger, erzählt er, das Land schlug sie den Indoor-Sportveranstaltern zu – und entsprechend lange mussten sie mit der Wiedereröffnung warten. Inzwischen hat sich manches wieder normalisiert, 30 Leute dürfen gemeinsam Sport treiben, also auch tanzen. Mehr sind ohnehin nicht in den Kursen. Im Übrigen rennen die Leute Meyer die Bude ein: Nach dem Lockdown ist das Bedürfnis nach Kontakt groß.

Nicht immer zufrieden mit den Behörden: Berko Meyer, Chef der Tanzschule B5 in Burgdorf. Quelle: Samantha Franson

Berko Meyer hat Soforthilfe vom Staat bekommen. Dafür ist er dankbar – aber sie habe angesichts des Kostenrahmens für Miete und Strom und so weiter nur ein paar Tage gereicht. Auch die Betriebsschließungsversicherung habe sehr geholfen, sagt der Tanzschulenchef. Der HDI zahlte ihm – konkrete Summen nennt Meyer nicht, sagt nur, es sei „superschnell“ gegangen – 75 Prozent von 30 Umsatztagessätzen, berechnet auf der Basis des Vorjahres.

Das sei schön gewesen. Und ebenfalls relativ: Geschlossen waren Meyers Tanzschulen nicht 30 Tage, sondern drei Monate.

HDI zahlt in Zukunft nicht mehr Der Mann, der bei der HDI-Versicherung Betriebsschließungsschäden reguliert, heißt Daniel Antonius Wawra und hat sein Büro im thüringischen Finsterbergen bei Gotha. Sechs bis acht Unternehmen besucht er derzeit pro Woche, Restaurants etwa oder Bäckereien. Viele Betriebe, berichtet Wawra, hätten große Angst vor einer zweiten Corona-Welle. Falls sie kommt und falls es wieder eine Allgemeinverfügung zur Schließung von Unternehmen gibt, wird der HDI nicht mehr weiterhelfen. Das Unternehmen bietet zwar nach wie vor Versicherungen gegen Betriebsschließungen an, auch für Schließungen wegen Corona. Aber der Konzern hat das Schlupfloch geschlossen und zahlt künftig wie jede andere Versicherung nur noch, wenn es eine Behördenverfügung für den einzelnen Betrieb gibt, nicht mehr aufgrund von Allgemeinverfügungen. Die Altverträge wurden gekündigt. Der Konzern plädiert, wie andere Häuser der Branche, für einen sowohl privat als auch staatlich organisierten Pandemie-Versicherungsschutzschirm. Der HDI hat sich auch der Initiative der bayerischen Landesregierung angeschlossen, mit der Hotels und Gaststätten, deren Schließung nicht versichert war, unterstützt werden. 70 Prozent ihrer Einbußen sind meist durch staatlichen Hilfen abgemildert worden, vom Rest übernehmen die Versicherungen die Hälfte. Wie vielen Versicherten der HDI mittlerweile geholfen hat, hat jüngst der Chef der HDI Versicherungs-AG, Christoph Wetzel, verraten: Von den gemeldeten 2100 Betriebsschließungsfällen ist derzeit die Hälfte reguliert. Bisher wurden „rund 40,9 Millionen Euro an Schadenzahlungen geleistet“, sagt Wetzel. Etwa 10 Prozent aller übernommenen Fälle kamen aus Niedersachsen.

Von Bert Strebe