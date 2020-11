Königslutter

Beamte der Autobahnpolizei haben auf der A2 neun vermutlich aus Afghanistan stammende junge Männer von der Ladefläche eines Sattelzuges befreit. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren verfügten über keine Ausweisdokumente und machten einen gesundheitlich angegriffenen Eindruck, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach Einschätzung des Rettungsdienstes sowie eines Notarztes mussten sie aber nicht behandelt werden. Die Beamten brachten die Jugendlichen zur Landesaufnahmebehörde in Braunschweig. Wegen des Verdachts der illegalen Einreise wurden Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Anzeige

Fahrer fuhr durch mehrere Länder in Europa

Der 41 Jahre alte Fahrer hatte die Polizei alarmiert, weil er am Donnerstagnachmittag während der Fahrt auf der Autobahn nahe Königslutter im Außenspiegel eine menschliche Hand bemerkte, die aus der Plane des Aufliegers ragte. Er fuhr den nächsten Parkplatz an. Der Fahrer gab an, er sei mit seinem 40-Tonner durch mehrere europäische Länder gefahren. Seit wann sich die Menschen auf der Ladefläche befanden, konnte er nicht sagen.

Von RND/lni