Knapp die Hälfte aller Studiengänge in Niedersachsen mit NC

Hannover/Göttingen

An Niedersachsens Hochschulen sind im Wintersemester 2021/2022 knapp die Hälfte aller Studiengänge zulassungsbeschränkt. Landesweit haben - wie schon im Vorjahr - 48,7 Prozent der Studiengänge einen sogenannten Numerus Clausus (NC), wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervorgeht.

Damit liegt Niedersachsen über dem Bundesdurchschnitt von 40,1 Prozent. Deutschlandweit sei die NC-Quote bereits im fünften Jahr in Folge gesunken, teilte das zur Bertelsmann Stiftung zählende CHE mit.

Hamburg hat die höchsten Quoten

„Dass den Studieninteressierten des aktuellen Abiturjahrgangs nach diesem außergewöhnlichen Schuljahr mehr als die Hälfte aller Studienangebote ohne Zulassungsbeschränkungen offensteht, ist ein wichtiges und gutes Signal“, sagte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele laut Mitteilung.

Wenn sich für ein bestimmtes Fach wie etwa Medizin weit mehr Studieninteressierte bewerben als Plätze vorhanden sind, zählt die Abiturnote. Der NC zeigt an, mit welchem Abi-Durchschnitt man noch einen Platz in dem jeweiligen Studiengang an der jeweiligen Universität oder Hochschule ergattern kann.

Hamburg (65,2 Prozent), Berlin (65,1) und das Saarland (63,3) haben die höchsten Quoten. Bremen liegt auf Platz vier mit 56,8 Prozent. Die besten Chancen auf einen Studienplatz haben angehende Studierende in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind nur rund 20 Prozent der Studiengänge mit einem NC belegt.

Von RND/dpa