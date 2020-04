Demo ohne Teilnehmer in Hannover: Fridays for Future startet Klimastreik im Netz

Hannover

Um die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise einzuhalten, hat die Klimabewegung Fridays for Future in Hannover und anderen Städten zum „ Netzstreik fürs Klima“ aufgerufen. Während bei den Klimaprotesten in der Vergangenheit Tausende junge Leute auf die Straße gingen, findet die Veranstaltung dieses Mal hauptsächlich online statt. Das sagte Lou Töllner, Sprecherin von Fridays for Future in Hannover.

„Es fällt uns schwer einzuschätzen, wie viele Menschen wir dann tatsächlich erreichen können“, sagte Töllner der Deutschen Presse-Agentur. Bisher habe Fridays for Future insbesondere auf Schulhöfen für ihre Aktionen mobilisiert. Das falle jetzt weg. Aber: „Wir hatten schon vorher sehr aktive Social-Media-Kanäle und können uns dementsprechend der Situation sehr gut anpassen.“

Demo ohne Teilnehmende am Trammplatz

Wer mitdemonstrieren will, könne einem Livestream mit Redebeiträgen lokaler Bündnispartner und musikalischen Einlagen folgen. Zusätzlich sollen in der Mittagszeit Schilder und Banner bei einer „ Demonstration ohne Teilnehmende“ am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus abgelegt werden – mit gebührendem Abstand, wie Töllner betonte.

Klimastreik im Netz: Hier geht es zum Livestream

Trotz der Online-Aktion habe die Bewegung das Problem, dass sie gerade mit Blick auf einen möglicherweise nachhaltigen Neustart der Wirtschaft nach der Krise derzeit keine Schlagkraft auf der Straße habe, sagte Tollner. Die Corona-Krise sei „zunächst einmal eine Krise und damit schrecklich“. Doch gebe es auch Hoffnung: „Zu sehen, dass die Politik, wenn sie möchte, Berge versetzen kann, macht Mut.“ Außerdem werde nun endlich auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört.

