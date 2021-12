Hannover

Nach massiven Protesten von Kita-Trägern an einer zu strengen Fachkraftquote in den Randzeiten weicht das Kultusministerium jetzt für eine Übergangsfrist die Vorgaben auf. Eine entsprechende Übergangsregelung hat der Landtag am Donnerstag in Hannover beschlossen. Bis zum 31. Juli 2023 kann das Landesjugendamt jetzt im Einzelfall auf Antrag auch Spät- und Frühbetreuung in einer Einrichtung zulassen, wenn in der Gruppe keine examinierte Erzieherin, sondern nur zwei pädagogische Sozialassistenten anwesend sind. Voraussetzung sei allerdings, dass auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Problem Spät- und Frühbetreuung

Seit dem Sommer gilt das neue Kita-Gesetz mit der ursprünglich strengeren Fachkraftquote. Eigentlich sollte in jeder Gruppe, auch in der Sonderbetreuung am frühen Morgen oder späten Nachmittag, mindestens eine der zwei Betreuungskräfte ein examinierter Erzieher sein. Weil die jedoch Mangelware sind, hatten Kitas im Umland und in Hannover ihre Angebote einschränken müssen.

In Krippen gilt Übergangsregelung nicht

Jetzt gibt es übergangsweise eine Ausnahmemöglichkeit. Allerdings gilt das erst für Kindergärten, in denen Kinder ab drei Jahren betreut werden. In Krippen ist keine Aufweichung der Fachkraftquote geplant. Das wiederum kritisiert der Deutsche Kita-Verband: „Es entbehrt jeder pädagogischen Grundlage, wieso Krippenkinder in den Randzeiten nicht durch Assistenzkräfte mit geeigneter Qualifikation betreut werden sollten“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten und Sozialassistentinnen und -assistenten würden durch diese Einschränkung abermals diskreditiert. Sie stünden als Fachkräfte den Erzieherinnen und Erziehern in nichts nach und könnten voll in der pädagogischen Arbeit eingesetzt werden.

Von Saskia Döhner