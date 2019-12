In dem umstrittenen Kinderheim Maramures in Rumänien hat es weitere Festnahmen und Hausdurchsuchungen gegeben. Der niedersächsische Jugendhilfeträger Wildfang hat das Heim mittlerweile vorübergehend geschlossen – die verbliebenen sieben Kinder hat der Betreiber nach Polen gebracht.

Misshandlung in Kinderheim: Sechs weitere Festnahmen

Maramures in Rumänien

