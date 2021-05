Die dritte Welle der Corona-Pandemie hat für Hochhausburgen in Hannover wie den Mühlenberger Canarisweg massive Folgen, sagt die Kinderärztin Irina Tschochner. Im Interview berichtet sie von erhöhten Ansteckungsrisiken in großen Familienverbünden, Zukunftsängsten von Zehnjährigen – und einer tieftraurigen 14-Jährigen, die sich durch die Pandemie „wie in Beton eingemauert fühlt“.