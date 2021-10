Gehrden

Gleich zweimal soll der 18-jährige Timo im März gegen geltende Corona-Regeln verstoßen haben. Und zweimal flatterte dem jungen Gehrdener aus der Region Hannover ein Bußgeldbescheid ins Haus, jeweils über 128,50 Euro. Zahlen will er nicht. Nun geht es vor das Amtsgericht.

Er habe sich nichts dabei gedacht. An einem Abend im März saß der junge Gehrdener auf der Bank an der Bushaltestelle am Festplatz – alleine und ohne Maske. Plötzlich seien zwei Männer in Zivil vor ihn getreten und wiesen den damals noch 17-Jährigen darauf hin, dass an Bushaltestellen eine Maskenpflicht bestehe. „Ich habe mich entschuldigt und gesagt, dass ich die Maske sofort aufsetze“, sagt Timo, jedoch vergeblich.

Die Polizisten blieben unnachgiebig, nahmen die Personalien auf und verhängten ein Bußgeld, weil der Jugendliche gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen habe. „Es war weit und breit keine Menschenseele“, erzählt Timo. Und er habe sich auch keineswegs unfreundlich verhalten. Auch diskutiert habe er mit den Polizisten nicht. „Ich habe es so hingenommen“, sagt er. Unverhältnismäßig, findet das Timos Mutter. Es sei lächerlich, jemanden zu bestrafen, der sich an einer Bushaltestelle aufhalte, die am Wochenende gar nicht angefahren werde.

Bereits zwei Bußgeldbescheide

Bereits zehn Tage zuvor wurde Timo, der eine Ausbildung zum Dachdecker macht, von der Polizei gestoppt worden, als er mit einem befreundeten Pärchen in Höhe der Grundschule Am Langen Feld unterwegs war. Der Vorwurf in diesem Fall: Drei Jugendliche seien ein Haushalt zu viel. „Wir waren sicher, dass wir uns korrekt verhalten, weil mein Freund und seine Freundin als Paar gelten“, sagt Timo. Das sahen die Polizeibeamten nicht so. Die Personalien wurden aufgenommen und ein Bußgeldbescheid in Höhe von 128,50 Euro zugestellt. Auch dagegen hat er Widerspruch eingelegt. Eine Reaktion der Behörde steht noch aus. Rechtsanwalt Gerd Mensching aus Hannover, der Timo vertritt, spricht in diesem Fall von einer etwas undurchsichtigen Verordnungslage. „Es ist nicht klar, ob sich das Trio zusammen unterwegs sein durfte oder nicht“, sagt er.

Der 18-jährige Dachdecker-Azubi füllt sich in beiden Fälle ungerecht behandelt. „Das hat schon etwas mit Willkür zu tun“, findet er. Dabei macht er der Polizei keinen Vorwurf. „Es ist ihre Aufgabe, auf den Einhalt der Corona-Regeln zu achten“, sagt Timo. Verwundert sei er eher über die Region, die trotz der Erklärungen an dem Bußgeld festhält. „Ich hätte gedacht, sie berücksichtigen die Umstände“, meint der 18-Jährige.

„Das sind Nichtigkeiten und niemand ist gefährdet worden“, schimpft Timos Mutter. In Abstimmung mit dem Rechtsanwalt wurde Widerspruch gegen die Bußgeldanordnung eingelegt. Demnächst kommt es zu einem Termin am Wennigser Amtsgericht. „Das ist unnötig“, meint Timos Mutter.

Eine Frage der Verhältnismäßigkeit

Auch Gerd Mensching sieht das so. Der hält sowohl die Reaktion der Polizisten als auch der Behörde für übertrieben. „Die Frage ist doch, ob wir uns noch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bewegen“, sagt er. Aus seiner Sicht hätte eine Ermahnung gereicht. „Mehr Kulanz und mehr Fingerspitzengefühl an dieser Stelle wäre angebracht gewesen“, meint er. Der Junge habe glaubhaft versichert, dass er allein auf einer Bank gesessen habe. „Und weit und breit war kein Mensch“, sagt Mensching. Und nachweislich werde die Bushaltestelle am Festplatz am Wochenende auch nicht angefahren. Doch die Region sieht das anders. Timo habe sich einer nachvollziehbaren Anordnung widersetzt. Sie hält an dem Bußgeld fest.

Was Mensching besonders ärgert: Mit solch einer behördlichen Haltung würde denjenigen Menschen in die Hände gespielt, die die Corona-Regeln als einen staatlichen Willkürakt betrachten. „Das ist schließlich ein sensibles Gebiet“, meint Mensching.

Das Amtsgericht ist im Übrigen nicht an die Entscheidung der Region Hannover gebunden; es kann freisprechen, das Verfahren einstellen, ein geringeres oder auch höheres Bußgeld festsetzen.

Von Dirk Wirausky/HAZ/RND