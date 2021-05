Keine FFP2-Maskenpflicht mehr in Metronom-, Erixx- und Enno-Zügen

Hannover

Die Corona-Neuinfektionszahlen in Niedersachsen sind deutlich gesunken. Deshalb muss in den Zügen der Bahnunternehmen Metronom, Erixx und Enno keine FFP2-Maske mehr getragen werden.

Eine medizinische Maske - also zum Beispiel eine OP-Maske - sei ausreichend und weiterhin verpflichtend für alle Fahrgäste, teilte die Metronom-Pressestelle am Mittwochabend mit. Zur bisherigen FFP2-Pflicht hieß es: „Vielen Dank an alle, dass Sie sich mit sehr großer Mehrheit daran gehalten haben – auch wenn es keine populäre Entscheidung war. Wir haben es bestimmt bald geschafft!“

Landes-Inzidenz unter 50

Am Mittwoch unterschritt die Corona-Neuinfektionsrate in Niedersachsen im Landesdurchschnitt mit 49,9 knapp den wichtigen Inzidenzwert von 50. Am Dienstag lag er noch bei 56,3. In allen 45 Landkreisen und Großstädten sank die Inzidenz unter 100, womit diese dann nicht mehr als Hotspot gelten.

Von RND/lni