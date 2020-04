Ministerpräsident Stephan Weil spricht von einer „schrittweisen Annäherung an die frühere Normalität“: An den Schulen sollen zunächst die Abschlussklassen am 27. April wieder beginnen. Großveranstaltungen wie Schützenfeste oder das Maschseefest könnten bis Ende August aber nicht stattfinden. Eine Begrenzung der Personenzahl für Veranstaltungen sei noch offen.