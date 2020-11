Kassel: Mutter und Tochter tot im Waldstück entdeckt

Kassel

Nach einer großangelegten Suchaktion hat die Polizei eine als vermisst gemeldete 50-Jährige und ihre 13 Jahre alte Tochter in einem Waldstück in Nordhessen tot gefunden. Hinweise auf ein Verbrechen lägen nicht vor, teilte die Polizei mit. Die Todesursache sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Die Suche nach den beiden Vermissten lief bereits seit Freitagnachmittag. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung war das von der 50-Jährigen genutzte Auto an einem Feldweg in der Gemarkung Habichtswald im Landkreis Kassel gefunden worden. Neben zahlreichen Polizeibeamten kamen bei der Suche auch ein Polizeihubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. In der Nacht zum Samstag war die Suche zunächst abgebrochen und dann mit einsetzendem Tageslicht nochmals intensiviert fortgesetzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Identität zweifelsfrei bestätigt

Am Samstagnachmittag hatten Polizisten dann in dem Waldstück nahe Habichtswald-Dörnberg ( Landkreis Kassel) die beiden leblosen Personen entdeckt, die zweifelsfrei als die vermisste 50-Jährige und ihre Tochter identifiziert worden seien. Ein sofort verständigter Arzt habe nur noch den Tod der beiden feststellen können.

Von RND/dpa