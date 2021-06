Wolfenbüttel

Der Verbleib von Uranresten aus der Atombombenforschung der Nationalsozialisten ist weiter ungeklärt. Ob diese Reste oder Teile davon im Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel eingelagert wurden, kann der Betreiber nicht sagen. „Die Bundesgesellschaft für Endlagerung verfügt über keine neuen Erkenntnisse über das Inventar der Asse“, sagte die Sprecherin der Betreibergesellschaft, Monika Hotopp.

Ein fast 50 Jahre alter Zeitungsbericht, der jetzt bei Recherchen von Umweltschützern wieder aufgetaucht ist, legt nahe, dass solche Abfälle im Atommülllager Asse liegen könnten.

Kamen Rückstande aus Nazi-Forschung 1967 in die Asse?

In ihrer Ausgabe vom 29. Juli 1974 zitierte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ den damaligen stellvertretenden und inzwischen verstorbenen Asse-Betriebsleiter Alwin Urff mit der Aussage: „Als wir 1967 mit der Einlagerung begannen, hat unsere Gesellschaft als erstes radioaktive Abfälle aus dem letzten Krieg versenkt, jene Uranabfälle, die bei der Vorbereitung der deutschen Atombomben anfielen. Die mußten wir nämlich aus Betonbunkern in der Nähe von München herausholen, wo sie seinerzeit deponiert worden waren, weil man damals ja nicht wußte, wo in drei Teufels Namen man das Zeug denn lassen sollte.“

Der Wolfenbütteler Umweltaktivist Andreas Riekeberg mutmaßt, Rückstände aus der Nazi-Atomforschung könnten in der ersten Einlagerungsphase, die von April bis Juli 1967 dauerte, in die Asse gebracht worden sein.

Für diese Phase habe es noch keine festen Annahmebedingungen für die in das Bergwerk einzulagernden Behälter gegeben, schreibt Riekeberg in einem Beitrag für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „anti atom aktuell“. Möglicherweise hänge das damit zusammen, „dass zunächst Hinterlassenschaften aus der Nazi-Atomforschung zu beseitigen waren, die weggeschafft werden sollten“.

Nationalsozialisten forschten an Atombombe

In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs arbeiteten die Nationalsozialisten zunächst in Berlin mit Hochdruck an der Entwicklung einer Atombombe. Trotz einiger Erfolge gelang es ihnen aber nicht, eine kontrollierte nukleare Kettenreaktion in Gang zu setzen.

Als die britische Luftwaffe im Herbst 1943 mit ihren Angriffen auf die deutsche Hauptstadt begann, zogen die beteiligten Forscher nach Thüringen und Bayern um.

