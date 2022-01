Braunschweig

Otto Ernst Remer war schon als Jugendlicher ein Befehlsempfänger. Er machte Karriere in der deutschen Wehrmacht, er war der Mann, dem Hitler nach dem misslungenen Attentat vom 20. Juli 1944 am Telefon sagte: „Hören Sie mich? Ich lebe also.“ Der glühende Hitler-Verehrer Remer bezeichnete die gescheiterten Attentäter auch nach dem Krieg als „Hochverräter“. Dafür musste er sich 1952 vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Und er wurde auch verurteilt, weil der Staatsanwalt in einem viel beachteten Plädoyer nachwies, dass es in einem Unrechtsstaat gar keinen Hochverrat geben kann. Und dass das Hitler-Attentat Notwehr war.

Der Staatsanwalt hieß Fritz Bauer. Der Remer-Prozess war sein erstes spektakuläres NS-Verfahren. Später, 1956, wurde Bauer zum hessischen Generalstaatsanwalt berufen und konnte nach langer Vorarbeit und gegen viele Widerstände 1963 in Frankfurt den ersten deutschen Auschwitz-Prozess in die Wege leiten. Aber zuvor war er erst Landgerichtsdirektor und dann Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Braunschweig gewesen. Dem Wirken Bauers in dieser Zeit widmet sich ein Abschnitt der neuen Dauerausstellung im Braunschweigischen Landesmuseum. Es ist eine Schau, die das jüdische Leben in Niedersachsen thematisiert.

Ältestes jüdisches Museum der Welt

Das Landesmuseum und sein Vorgänger, das „Vaterländische Museum“ Braunschweig, befasst sich schon länger mit dem Judentum – tatsächlich ist es das älteste jüdische Museum der Welt. Und: „Es gibt in ganz Niedersachsen nicht noch einmal eine solche Judaica-Sammlung“, sagt Museumsdirektorin Heike Pöppelmann.

„Es gibt in ganz Niedersachsen nicht noch einmal eine solche Judaica-Sammlung“: Heike Pöppelmann, seit elf Jahren Direktorin des Braunschweigischen Landesmuseums. Quelle: Bert Strebe

Das hängt auch damit zusammen, dass das Museum 1924 unter seinem damaligen Chef Karl Steinacker die Inneneinrichtung der aufgelassenen Synagoge aus dem Städtchen Hornburg im Kreis Wolfenbüttel (heute nur noch ein Ortsteil der Gemeinde Schladen-Werla) kurz vor dem Abriss des Gebäudes nach dem Tod des letzten Gemeindemitglieds retten konnte. Dieses Ensemble, das aus dem Jahr 1766 stammt, bildet heute noch den Mittelpunkt der Ausstellung: der majestätische Tora-Schrein mit barocken Schnitzereien, die achteckige Bima (ein Podest, auf dem aus der Tora gelesen wird) und die bemalte Kuppel darüber. Zusätzlich gab es eine Frauenempore: Unten waren nur Männer zugelassen.

Perspektivwechsel: „Ein Teil von uns“

Aber all das und auch die anderen Ausstellungsstücke wurden früher präsentiert wie etwas Fremdes, Exotisches, Vergangenes, als handele es sich um altägyptische Grabbeigaben, die mit uns heute nichts mehr zu tun haben. Direktorin Pöppelmann, die aus Nordrhein-Westfalen stammt und in Köln und Bonn studiert hat und das Landesmuseum seit elf Jahren leitet, nutzte die Sanierung der Museumsräume und die Neueröffnung vor ein paar Wochen zu einem Perspektivwechsel, der zugleich ein Statement ist: Das Judentum gehört seit 1700 Jahren zu Deutschland. Konsequenterweise lautet der Titel der Schau: „Ein Teil von uns“.

Das Attentat auf Hitler war Notwehr: Staatsanwalt Fritz Bauer. Quelle: Manfred Rehm/dpa (Archiv)

Und weil er ein Teil von uns ist, gehört der Staatsanwalt Fritz Bauer zwingend in die Ausstellung. Der in Stuttgart geborene Jude Bauer sah sich selbst zwar als Atheist. Aber er musste als Jude vor den Nazis ins Exil fliehen, ihm wurden als Juden im Nachkriegsdeutschland Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und dennoch legte er als Jude und als Jurist erst mit dem Remer-, dann mit dem Auschwitz-Prozess den Grundstein dafür, dass Deutschland sich langsam mit den zuvor gern verdrängten Verbrechen der Nazi-Zeit befasste – und dass die Bevölkerung heute wachsam bleibt, wenn sich wieder irgendwo rechte Befehlsempfänger oder „Leerdenker“ (wie Innenminister Boris Pistorius sie nennt) zu Wort melden.

Wem gehört die Hornburger Synagoge?

Das Landesmuseum hat in Braunschweig drei Ausstellungsorte. Die Judentum-Ausstellung findet sich im Standort Hinter Aegidien, der aus dem Chor eines alten Dominikanerklosters und Räumen eines Benediktinerklosters aus dem 12. Jahrhundert besteht. Das Ensemble ist in den vergangenen zwei Jahren für 1,2 Millionen Euro renoviert worden. Die beiden Ausstellungskuratorinnen Lea Weik und Felicitas Heimann-Jelinek habe die Sammlung neu gesichtet und erfasst, das Museum war an einem Forschungsprojekt des Bundes zu jüdischem Leben in Deutschland nach dem Holocaust beteiligt. Die Neugestaltung der Ausstellung hatte der Wiener Architekt Martin Kohlbauer übernommen.

Landesmuseum Braunschweig, Standort „Hinter Aegidien“ Quelle: Bert Strebe

Sehr genau nimmt es das Museum mit der Herkunft der Sammlungsobjekte: Provenienzforscher Hansjörg Pötzsch analysierte, was wo herkommt und wie die juristischen Verhältnisse sind. Auf den Hinweisschildern zu den Hornburger Synagogenteilen taucht beispielsweise die Anmerkung „Der Rechtsstatus befindet sich derzeit in Klärung“ auf. Dahinter verberge sich, erläutert Heike Pöppelmann, dass es bislang keinen Vertrag zwischen dem Museum und den Rechtsnachfolgern der Hornburger Gemeinde gegeben habe; daran werde gearbeitet.

Vom Alltag der niedersächsischen Juden

Zu dem Konzept, das Judentum als Teil der niedersächsischen Geschichte zu präsentieren, gehört es, vom Alltag der niedersächsischen Juden mit Freud und Leid zu erzählen. Vom religiösen Leben zeugen Objekte wie Chanukka-Leuchter, Laternen und Gebetsriemen und -mäntel aus der Hornburger Familie Schwabe aus dem 19. Jahrhundert, eine Schenkung der Nachfahrin Sophie Kutner aus den Dreißigerjahren – die dann 1942 im KZ ermordet wurde. Wir sehen Porträt und Gebetbuch von Alexander David, der nachdem die Juden im 16. Jahrhundert aus der Braunschweig vertrieben worden waren, sich als herzoglicher Hoflieferant im 18. Jahrhundert eine Stellung erarbeitete, die die Neugründung einer Gemeinde in der Stadt möglich machte.

Gebetbuch von Alexander David, der das Wiederentstehen der jüdischen Gemeinde Braunschweig im 18. Jahrhundert ermöglichte. Quelle: Bert Strebe

Die Ausstellung berichtet von jüdischen Schülern, Lehrern, Geschäftsleuten und Intellektuellen – und ihren Bemühungen, als religiöse Minderheit nicht mehr diskriminiert zu werden. Sie erzählt von der ersten 1844 in Braunschweig abgehaltenen Rabbinerkonferenz, von der 1875 erbauten Synagoge – die 1940 abgerissen wurde. Heike Pöppelmann rechnet vor, 1930 hätten 1150 Juden in Braunschweig gelebt, 1944 nur noch 47. Viele konnten den Nazis entfliehen, um die 200 konnten das nicht. 27 von denen, die sich retten konnten, kehrten nach dem Krieg zurück in die Stadt, die übrigens Adolf Hitler mit einem Pro-forma-Amt als Regierungsrat überhaupt erst zum deutschen Staatsbürger gemacht hatte.

Hitler schwafelte

Hitler, der immer von Blonden und Blauäugigen schwafelte und selbst ganz anders war, empfanden die Deutschen damals seltsamerweise nicht als fremd. Die Juden dagegen schon. Die Hornburger Synagogengegenstände wurden auch nach der Machtübernahme noch im „Vaterländischen Museum“ gezeigt – als „Fremdkörper in der deutschen Kultur“. Dafür zeigt das Museum heute, wie alteingesessene Kaufleute wie der aus Gleidingen stammende Adolf Frank mit seiner Familie, die 1889 ein Geschäft in Braunschweig gegründet und es zum größten Kaufhaus am Platz entwickelt hatte, 1933 von den Nazis verfolgt wurde und wie das Kaufhaus zerstört wurde.

Symbolischer Schlüssel zur Eröffnung eines Erholungsheims für Juden, die als „Displaced Persons“ im ehemaligen KZ Bergen-Belsen lebten. Das Heim wurde im früheren Hotel Ernst August in Bad Harzburg eingerichtet und bestand bis 1950. Quelle: Bert Strebe

Aber die Juden haben nicht aufgegeben. Nach dem Krieg lebten noch viele lange Zeit als „Displaced Persons“ im Lager Bergen-Belsen, machten manchmal Urlaub in eigens eingerichteten jüdischen Erholungsheimen im Harz, betrieben eigene Kultureinrichtungen wie das „Kazet-Theater“ des Rabbi Hermann Helfgott. Wir sehen Dokumente, Fotos, Programmhefte. Helfgott ging übrigens später nach Israel, benannte sich dort in Zvi Asaria um und war unter diesem Namen von 1966 bis 1970 Landesrabbiner von Niedersachsen.

Wieder ein lebendiges Gemeindeleben

Heute hat die jüdische Gemeinde in Braunschweig, wie andere jüdische Gemeinden anderswo auch, wieder eine Synagoge und ein lebendiges Gemeindeleben. Dass der Ungeist der Minderheitenverfolgung deswegen nicht verflogen ist, zeigt das Landesmuseum mit einer Diashow von Schmierereien – Hakenkreuze, „Juden raus“, „Nazi-Kiez“ – an Wänden, Stromkästen und Busfahrplänen. Das ist fast so dumm wie damals, als im Land Transparente mit Aufschriften wie „Juden sind unser Unglück“ hingen. Dabei waren die Juden mit ihrem vielfachen wirtschaftlichen, intellektuellen und künstlerischen Engagement für Deutschland – wie die Ausstellung beweist – eher ein Glück für das Land. Wer tatsächlich unser Unglück war, wissen wir ja inzwischen.

Zur Galerie Impressionen aus der Dauerausstellung des Landesmuseums Braunschweig zum jüdischen Leben in Niedersachsen.

Otto Ernst Remer wurde 1952, bei dem Prozess mit Staatsanwalt Fritz Bauer, wegen übler Nachrede und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Er war zu feige, die Strafe anzutreten, er floh ins Ausland. Auch späteren Verfahren entzog sich der Holocaust-Leugner. Er starb 1997 unbehelligt in Marbella. Das konnte er, weil er es mit Rechtsstaaten zu tun hatte: In Spanien gab es keinen Straftatbestand der Holocaust-Leugnung, weswegen das Land Remer nicht an Deutschland auslieferte.

Das Braunschweigische Landesmuseum, Standort „Hinter Aegidien“, ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Vom hannoverschen Hauptbahnhof fahren mehrmals pro Stunde Züge, das Museum ist zu Fuß in 20 Minuten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Hälfte der Zeit zu erreichen. Der Eintritt kostet 4 Euro (ermäßigt: 3 Euro, Kinder: 2 Euro).

Von Bert Strebe