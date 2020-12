Jetzt im Livestream: Region zum Corona-Fall am Flughafen Hannover

Hannover

Am Flughafen Hannover herrscht große Sorge: Einer der Passagiere, die am Sonntagabend aus London kamen, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Noch ist unklar, ob es sich um eine Infektion mit der mutierten Variante handelt. Weitere Tests sollen diesbezüglich für Aufklärung sorgen. Aufgrund der ungewissen Lage informiert die Region Hannover in einem Pressegespräch über die neuesten Entwicklungen. Ab 14 Uhr stellt sich unter anderem Regionspräsident Hauke Jagau sowie Andreas Kranz, Leiter des zentralen öffentlichen Gesundheitswesens, des Fragen der Journalisten. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream.

Live: Region Hannover zur Corona-Lage am Flughafen

Anzeige

Am Sonntagabend wurden alle 62 Passagiere eines aus London kommenden Fliegers auf das Coronavirus getestet. Der Flieger landete gegen 19 Uhr in Langenhagen. Grund dafür ist eine neue mutierte Variante des Coronavirus, die bisher in Großbritannien und Südafrika aufgetreten ist. „Unser Ziel war zu verhindern, dass die neue Virusart unbemerkt nach Niedersachsen einzieht“, sagt Jagau.

Von RND