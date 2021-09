Eines der kleinsten Dörfer in Nordwestmecklenburg gehört zu den bekanntesten in Deutschland. Den Ruf als Nazidorf hat Jamel seit kurz nach der Wende. Wie es dazu kam, warum der ehemalige Bürgermeister mit der Schrotflinte um sein Recht kämpft und wie es heute aussieht.

Das Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer steht am 21.02.2012 vor seinem Haus in Jamel bei Wismar. Rechts: Eine Wandbemalung, die es im gleichen Jahr in dem Dorf gab. Quelle: Jens Büttner/dpa